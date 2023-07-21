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大陸 大陸焦點 特派現場

姐幫弟找到失蹤女友「房裡滿地保險套」　驚喊：你是不是賣淫的？

▲▼弟弟的正妹女友失蹤，真相卻是她其實是從事性交易的傳播妹。（圖／翻攝自《黑料不打烊》）

▲弟弟的正妹女友失蹤，真相卻是她其實是從事性交易的傳播妹。（圖／翻攝自《黑料不打烊》）

記者林彥臣／綜合報導

大陸一名16歲男孩因為正妹女友失蹤了，求助家人協尋，其中姐姐憑藉著有限的線索，調查出這位正妹女友的真實身分，可能是一名從事性交易的「陪酒傳播妹」，在警察的陪同下破門而入，發現滿地都是保險套，讓她驚喊，「你是不是賣淫的」。

根據陸媒報導，男孩不久前，才幫她的正妹女友過16歲生日，對她相當癡情，還買了項鍊送給她，不料過完生日女友卻突然說要回重慶老家，然後失聯1周，沒再回過訊息。

男孩因為心急，求助家人幫忙協尋，並且提供了女友在KTV擔任行政工作的線索，其中姐姐在尋人的過程中發現一個驚人事實，那就是這位正妹女友的確在KTV工作，但不是行政人員，而是從事性交易的陪酒傳播妹。

姐姐後來帶著警察，破門進入正妹女友的房間，見到滿地都是保險套，劈頭質問，「你是不是賣淫的。」

▲▼弟弟的正妹女友失蹤，真相卻是她其實是從事性交易的傳播妹。（圖／翻攝自《黑料不打烊》）

▲破門進入正妹女友的房內，滿地都是用過的保險套。（圖／翻攝自《黑料不打烊》）

相關的話題在大陸網友間引發討論，雖然這位正妹女友否認賣淫，但是網傳她一個月有6～7萬人民幣（約新台幣26～30萬）的收入，確實相當不尋常。許多網友也苦勸癡情的16歲男孩，盡快放手、重新振作，繼續糾纏可真的會人財兩失。

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