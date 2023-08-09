阿宏事件重演？台中妹南下被丟包…網友一見她喊「辦喪事」落跑

▲阿宏事件重演？台中妹南下遭網友丟包。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

日前才發生「阿宏丟包女網友」事件！近日一名同樣從台中南下嘉義見網友的女子，同樣遭網友丟包，滯留於嘉義無法回家，2起事件猶如同個劇本一般。警方呼籲，現今交友軟體盛行，務必要審慎評估使用，若要出遊也要對當地交通特性有所了解與認識，以避免發生在外地滯留無法返家的情況。

一名家住台中市太平區的林姓女子，7月間在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，兩人相談甚歡，遂相約由阿宏載到嘉義遊玩，但沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女丟包在彌陀路，林女徬徨無助走到附近公車站，由於身上沒有現金，因此報案請求警方協助返家，事件曝光後，引發外界討論。

事隔一個月，3日又有一名張姓女子同樣來自台中，南下到嘉義布袋鎮跟網友會面，不料，雙方在超商碰面後，對方隨即以「家裡辦喪事」為由放鴿子，張女因手機沒電無法聯繫家人，不熟當地交通，夜間時段也沒有交通工具可以回家，只好拎著安全帽跟提袋在太平東路一帶徒步閒晃。

布袋聯合所副所長曾智揚與警員黃程暘3日晚間9時30分許，執行巡邏勤務時，接獲超商店員通報，疑似有女子離家出走、深夜未歸而至超商請求協助，員警發現後，便趕緊將張女攔下盤查，起初張女眼神閃爍、支吾其詞，員警察覺有異，便安撫其情緒，最後在員警引導下，張女才坦承瞞著家人搭車南下至布袋鎮與網友見面。

員警將張女帶回派出所休息，並提供插座充電後，聯繫張女在嘉義縣的林姓友人協助其返家，事後張女對員警的關懷與協助表達感謝之意。