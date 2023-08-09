林口車行偷開大哥G63撞爛　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

記者戴上容／新北報導

新北市林口一間車行遭人轟10多槍，警方追查，發現該車行員工日前偷開明仁會大哥「京葵」賓士G63，還把車輛撞爛！車行老闆事後陳男花880萬把這輛賓士車買下，並將改裝車行易主他人經營，未料陳姓老闆欠債100多萬未清，債主憤而開槍。林口警方事發2天後，在桃園逮捕開槍4煞，9日下午再持拘票於桃園逮捕主嫌曾男到案，訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。

▲林口某車行過去偷開大哥託賣車輛，近日再因欠債被債主槍轟10多槍，警方逮捕犯嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

今年4月29日，新北市林口區中山路與文化二路口發生車輛碰撞翻覆意外，原來是22歲翁姓員工偷開明仁會大哥「京葵」委賣的賓士G63，事發後，車行老闆陳男花880萬把這輛賓士車買下，並將改裝車行轉手由他人經營。

未料，7月25日該車行又遭4名持槍惡煞，朝著店門口連開數10槍，警告意味濃厚，也令民眾相當緊張，經林口警方追查，起因是車行前老闆陳男，疑積欠曾男100多萬元賭債遲未處理，就將車行易主，才引發這起糾紛。

債主曾男7月25日深夜10時許，找來陶男（21歲）、陳男（22歲）、王男（34歲）、葉男（20歲），持長短槍3把、1把鎮暴槍，前往車行找陳男討債，憤而朝店門口連開數十槍，卻不知店已易主，所幸事發當下未波及店內其他人，無人受傷。

7月27日警方循線在桃園逮捕開槍4煞，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦，而今天下午警方再持拘票，於桃園逮捕主嫌曾男到案，目前正帶回警局釐清案情，警詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。