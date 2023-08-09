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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸霹靂舞精彩對決！　「以舞會友」狂秀高難度動作

記者任以芳／福州報導

第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，兩岸共110名霹靂舞舞者齊聚福清，互相尬舞技，經過兩天激烈比賽，終於分出勝負。2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。

大賽由大陸全國青聯委員林清景擔任賽事總導演，邀請了台灣知名舞者哈利田晉瑜、陳健嚴，大陸知名舞者張揚、呂國龍、徐瑞凱擔任裁判。活動共邀請來自台灣霹靂舞舞者54人，其中一半都是「首來族」。另外，來自大陸各省霹靂舞舞者有56人。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣嘉義築夢者詹豐華打頭陣表演。（圖／記者任以芳攝）

賽事設置霹靂舞男子成人組、霹靂舞男子少兒組、霹靂舞女子組，以及精彩2V2、團體街舞表演。活動一開始1v1少兒組開場，來自台灣嘉義築夢者詹豐華，一連幾個單手撐地，加上輕快動感韻律，全場不斷拍手叫好。

緊接著挑戰者上場，來自福建福清童傑榮開場就狂秀單手撐地、頭頂地等高難度動作，舞蹈底子相當深厚。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍（白衣） 。（圖／記者任以芳攝）

2V2男子對決也很精彩，成員採取兩岸混搭，來自台灣江承諳與雲南龔晉打頭陣，流暢霸氣的街舞風格讓外界印象深刻。

另一組挑戰者來自台灣林聖閎和北京搭擋劉申也是老舞棍，大秀標準頭頂地動作，幾乎貼近地面快速旋轉翻滾，獲得熱烈掌聲。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣西岸夢幻聯軍 。（圖／記者任以芳攝）

中場舞者休息時間，大會邀請神秘嘉賓，來自台灣豆豆老師組成的台灣西岸夢幻聯軍，每位成員舞齡平均15年，成員CJ曾經去美國NBA開場秀，個個身懷絕技，果然開場慢速機械舞，讓人驚艷，以為按下了「慢動作」按鈕。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲街舞團體大賽。（圖／記者任以芳攝）

決賽大約進行一個多小時，進入最精彩環節-團體街舞大賽，由大陸街舞老師亮亮率隊，PK來自台灣嘉義小哈利田晉瑜老師，雙方成員同樣是兩岸混搭，不分彼此同心協力參與比賽。

兩派人馬互相比拚，融合霹靂舞、嘻哈、機械舞、鎖舞、雷鬼等多元舞種，台上自信揮灑，台下觀眾看的十分過癮。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲團體賽台灣小哈利隊獲得亞軍。（圖／記者任以芳攝）

決賽現場通過激烈的鬥舞比拚，女子組冠、亞軍是陳洛凡和蘇巧雲（皆為福建）；青少年冠軍由童傑榮(福建)拿下、亞軍是詹豐華(台灣)。

2V2對決冠軍雙人組由江承諳（台灣）龔晉（雲南）奪得、亞軍是林聖閎（台灣）劉申（北京）；最大獎團隊亮亮隊奪冠，小哈利隊獲得亞軍。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣知名街舞老師田晉瑜 。（圖／記者任以芳攝）

長年在成都發展的台灣老師田晉瑜這次擔任評審，談到兩岸街舞發展，他十分看好，大陸近年有新手加入都很厲害的，越來越多人加入街舞行列，甚至不是跳街舞的人也願意嘗試，比起跟外國舞者溝通，語言上還是有難以理解時候，但兩岸舞者溝通上很暢通，彼此交流切磋都能快速成長。

田晉瑜也獨創特殊教學法，「我會用論語告訴學生如何修身、齊家、帶團，也會用孫子兵法去解釋團隊賽是如何競爭。」從小是李小龍迷他分享自己的心願，希望善用功夫結合舞蹈推廣中華文化。

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 2023年海峽兩岸霹靂舞大賽團體合影。（圖／記者任以芳攝）

據了解，比賽結束後，兩岸霹靂舞舞者前往福清宗鶴拳基地、台灣人才驛站、福清僑鄉博物館等地參觀研學、交流座談等，期間共同授牌建立海峽兩岸霹靂舞教研基地以及兩岸青年推薦就業單位，協助台灣霹靂舞舞者、台青、台灣人才來大陸就業創業。

福建福清市政協副主席吳華雲致辭表示，霹靂舞是街舞眾多風格裡最具觀賞性和競技性的舞種，海峽兩岸廣大青少年群體喜愛的舞蹈，並且是2024年法國巴黎奧運會正式比賽項目。藉由本次大賽「以舞會友」精神，希望未來積極推動兩岸文化交流，促進兩岸青少年融合。

▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動花絮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十一屆海青節之2023年海峽兩岸霹靂舞大賽活動昨8日在福清市文化藝術中心舉行，2V2對決由來自台灣江承諳與雲南搭擋龔晉奪冠，來自台灣嘉義築夢者詹豐華獲得青少年組亞軍。 。（圖／記者任以芳攝）

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