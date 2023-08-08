　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

▲台電足球Fun電營桃園青埔閃電登場

▲桃園市足球委員會主委陳美梅致贈興達電廠廠長黃錦城會旗，以示感恩「台電足球FUN電營」桃園舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「台電足球FUN電營」首場活動，8日起至12日在桃園市青埔足球場展開，為期5天。開幕活動中，主辦的興達電廠廠長黃錦城表示，台電長期為國家培植運動人才，栽培包括足球的6個球隊，藉由暑期間舉辦的足球FUN電營，希望參加的220名小朋友，認真和國腳雲集的台電足球隊選手學習，同時將足球運動札根基層。

▲台電足球Fun電營桃園青埔閃電登場

▲台電足球Fun電營桃園登場，國腳級選手教球技。（圖／記者楊淑媛攝）

對於「台電足球FUN電營」活動到桃園舉辦，桃園市體育總會足球委員會主委、也是現任市議員陳美梅相當感恩，特別致贈足球委員會會旗給黃錦城廠長。長年來推動足球運動不遺餘力的桃園市體育總會足球委員會總幹事、會稽國小鄭家興校長說，「台電足球FUN電營」由台電足球隊選手擔任教練，相信小朋友們在擁有豐富經驗的大哥哥們專業指導下，無論是球場上的團隊合作或球場下的禮儀，都會有大大的收穫。

▲台電足球Fun電營桃園青埔閃電登場

▲開球儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

兼任台電足球隊管理的台電興達電廠供應組經理黃先鋒說，台電公司積極配合政府政策推廣運動風氣，長期為國家培植運動人才，陸續成立有男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支國內社會甲組球隊，各球隊球員球技優異，屢屢代表國家出國比賽，不僅提升台灣國際知名度，深耕國內體育人才實力，善盡台電的企業社會責任。

▲台電足球Fun電營桃園青埔閃電登場

▲真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球。（圖／記者楊淑媛攝）

為期5天的台電足球FUN電營課程，從基礎的熱身運動、足球規則教起，包含傳球、控球、盤球基本動作練習，進一步到射門、戰術小組配合、分組對抗比賽等，將訓練營隊學員由淺入深，帶領小朋友接觸足球，喜歡足球，同時培養學員間團隊合作的精神。包括：興達電廠廠長黃錦城、台電桃園區處長黃志榮、大潭電廠胡珪渝廠長、石門電廠林瑞濱廠長、市議員陳美梅、會稽國小校長鄭家興等人士出席開幕儀式。

ET快訊
「叔叔常來修電腦」抱媽睡！8歲兒偷拍傳給爸
快訊／黃捷領黨證！親曝「加入民進黨」原因
黃捷正式加入民進黨　「推薦人曝光」竟是黨內大咖
台男「憑實力」逃出詐騙園區！連總監都崩潰：免費送走
富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青回應了
台電瀕臨破產！今年估計虧損4000億「恐全民買單」
不孝兒敗光殉職警父撫卹金　豪賭買毒又暴打老母
快訊／台積電高雄廠製程定案！將設2奈米廠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

德國獨家玩法！百年莊園免費喝葡萄酒醋　穿上哈利波特斗篷逛地窖

特戰兵回故鄉南投救災　父親節見到受困雙親含淚「爸！我來了」

幕後／發言人挺侯友宜卻遭封口？　國民黨2度約談蕭敬嚴內容曝

辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

黃捷領黨證！親曝「加入民進黨」原因　反嗆酸民：無須崩潰

黃智賢酸她下令「不准批評」柯文哲　徐巧芯：保送賴就是我的敵人

租陽明山雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛　衝出浴室

黃捷正式加入民進黨　「推薦人曝光」竟是黨內大咖

真幸運！台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

首邀育幼院童獻唱教會詩歌祈福　調查局中和園區上梁典禮求平安

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

2024台灣燈會召募3500名志工

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

更多熱門

關鍵字：

台電足球Fun電營桃園青埔足球場興達電廠黃錦城

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面