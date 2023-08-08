▲桃園市足球委員會主委陳美梅致贈興達電廠廠長黃錦城會旗，以示感恩「台電足球FUN電營」桃園舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「台電足球FUN電營」首場活動，8日起至12日在桃園市青埔足球場展開，為期5天。開幕活動中，主辦的興達電廠廠長黃錦城表示，台電長期為國家培植運動人才，栽培包括足球的6個球隊，藉由暑期間舉辦的足球FUN電營，希望參加的220名小朋友，認真和國腳雲集的台電足球隊選手學習，同時將足球運動札根基層。

▲台電足球Fun電營桃園登場，國腳級選手教球技。（圖／記者楊淑媛攝）

對於「台電足球FUN電營」活動到桃園舉辦，桃園市體育總會足球委員會主委、也是現任市議員陳美梅相當感恩，特別致贈足球委員會會旗給黃錦城廠長。長年來推動足球運動不遺餘力的桃園市體育總會足球委員會總幹事、會稽國小鄭家興校長說，「台電足球FUN電營」由台電足球隊選手擔任教練，相信小朋友們在擁有豐富經驗的大哥哥們專業指導下，無論是球場上的團隊合作或球場下的禮儀，都會有大大的收穫。

▲開球儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

兼任台電足球隊管理的台電興達電廠供應組經理黃先鋒說，台電公司積極配合政府政策推廣運動風氣，長期為國家培植運動人才，陸續成立有男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支國內社會甲組球隊，各球隊球員球技優異，屢屢代表國家出國比賽，不僅提升台灣國際知名度，深耕國內體育人才實力，善盡台電的企業社會責任。

▲真幸運！台電足球Fun電營桃園登場 220名學童和國腳級選手練球。（圖／記者楊淑媛攝）

為期5天的台電足球FUN電營課程，從基礎的熱身運動、足球規則教起，包含傳球、控球、盤球基本動作練習，進一步到射門、戰術小組配合、分組對抗比賽等，將訓練營隊學員由淺入深，帶領小朋友接觸足球，喜歡足球，同時培養學員間團隊合作的精神。包括：興達電廠廠長黃錦城、台電桃園區處長黃志榮、大潭電廠胡珪渝廠長、石門電廠林瑞濱廠長、市議員陳美梅、會稽國小校長鄭家興等人士出席開幕儀式。