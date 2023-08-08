邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

▲台中捷運旁建商施工出包，高樓吊臂砸中台中捷運。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

2個月前台中捷運旁建商施工出包，高樓吊臂砸中台中捷運，中捷應變不及，導致列車照常發車撞上，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難。時代力量立委邱顯智8日批評，事發至今，台中市府提出的報告中，沒有解釋為何起重機相關安檢被判定不合格，10天後卻又改判合格、相關應變計畫跟檢查報告至今也未公開，「台中市府為何完全沒有交代？」

對於相關報告，邱顯智表示，悲劇發生兩個多月後，台中市政府在7月25日向台中市議會提交「台中捷運1120510重大運輸事故行政調查與事件後相關處置報告」，但整份報告完全是避重就輕，實問虛答。

邱顯智質疑，為何中捷行控中心有提出警告但無積極作為？為何現場人員沒有去啟動「緊急斷電按鈕」？是不是員工訓練不足？是不是現場人力不足？是否沒有做安全鑑定就恢復營運？系統電力的問題？軌道異物偵測系統的問題？中捷未來的精進作為是什麼？為何過了51分鐘才發現罹難者？為何沒有依法維持原狀，反而快速清理、破壞事故現場，隔天就立即營運？這些問題，台中市政府的報告都沒有回答。

邱顯智表示，時代力量黨團在悲劇發生後，立即向勞動部職安署調閱興富發該建案的「固定式起重機檢查合格證」，發現該建案職安署共發出兩張「塔型伸臂起重機檢查證」，其中吊升荷重較大的一台「012109F0122」號檢查證，曾在2021年10月26日進行定期檢查時，發現該起重機因「起伏鋼索顯著變形」遭判定不合格。

邱顯智指出，然而，五天後的11月1日，同樣手寫的筆跡留下：「前項不合格事項業已改善」。台中市政府的報告，對於此事卻完全沒有提及，「我想請問的是，施工器具定期檢查紀錄，這麼如此重要的基礎事實，台中市府為何完全沒有交代？」

邱顯智質疑，台中捷運的緊急應變計畫、定期訓練報告、定期檢查報告等相關資訊，台中市政府為何至今完全不公開，甚至連避重就輕的調查報告都不願意上網公開？沒有真相，就沒有公道，台灣社會也沒有辦法真的從悲劇中學習，避免下一次的事故，「我們還在等真相，我們一定會追到底。」

對該起事故，台中市交通局長葉昭甫表示，市府完全尊重各民間團體表達意見的權利，但就報告書內容部分，已針對市議員質疑事項、事故建案施工及高空作業相關規定、市府裁罰及稽查作為、策進作為、中捷公司各項精進措施及國家運輸安全委員會調查進度等進行詳盡說明。

葉昭甫說明，依運輸事故調查法第8條規定，依本法所為運輸事故調查消息之發布，統一由運安會為之。市府及中捷公司將全力配合相關單位調查。葉局長也強調，市府絕對不會就這樣算了，依法配合公正調查單位調查，市府將於調查報告出爐後依規辦理。