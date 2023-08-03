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遭控「卡台中捷運藍線」　蘇貞昌反擊：藍營丟水球、撒麵粉阻擋

▲▼前行政院長蘇貞昌出席農業部揭牌典禮。（圖／記者陳家祥攝）

▲前行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

前行政院長蘇貞昌3日在臉書發文表示，昨天有謠言說他擔任院長時阻擋台中捷運藍線興建，對此他要澄清，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億元，中央本來就要更加審慎。此外，前瞻軌道建設當初在立法院被國民黨丟水球撒麵粉拚命阻擋，但預算通過後，民進黨政府反而不分藍綠縣市都全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績，而當時反對前瞻計畫的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，開轟「實在令人疑惑。」

蘇貞昌表示，總統蔡英文上台後，為了拉近城鄉差距，用前瞻計畫補助各地的軌道建設，而他擔任行政院長時也全力推動，其中「台中捷運藍線」是在他上任前的2018年10月3日，就由前行政院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需經費是總經費約981.49億元。

然而，蘇貞昌指出，台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠之車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套等，當然都要再釐清。而在他卸任院長後，2023年3月13日最近一次的函報，總經費已暴增到1615.14億元，增加了633億的經費，站點和路線又大改，中央的責任當然是審慎審查後才能盡快核定。

「這是尊重專業，也是為全民看緊荷包。」蘇貞昌說，前瞻軌道建設當初在立法院被國民黨丟水球撒麵粉拚命阻擋，但前瞻預算通過後，民進黨政府反而不分藍綠縣市都全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績。他批評，當時反對前瞻計畫的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

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蘇貞昌前瞻計畫台中捷運預算

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