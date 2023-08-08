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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明星國小爆狼師！她控「手伸衣中、強拉坐腿」　20人受害校方2度縱放

▲▼時代力量立委王婉諭召開「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會 二位受害者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭召開「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

國立政治大學附設實驗小學鄭姓教師被指性騷擾已畢業的女校友，時代力量立委王婉諭8日陪同受害者召開記者會，受害者A控訴，發布貼文後，陸陸續續收到多達18位受害者反應，犯行包含摸肩膀、摸鎖骨、伸到內衣裡摸胸部、撫摸身體，甚至有一位被害人自陳在11歲時遭到該師以手放入內褲中侵害，但政大實小在這二十年間，已兩度錯放狼師。

受害者A說，她在2006年、就讀高中時，單獨返校看望國小老師，卻遭到該師從背後環抱、強拉她坐在大腿上；就讀大學時又因社團與該師有業務往來，再次遭到言語、肢體以及權勢性騷擾。

受害者A表示，她原先僅在臉書上匿名指控，發布貼文後，陸陸續續收到多達18位受害者向她陳述曾遭受該名老師性騷擾，該師的疑似犯行包含摸肩膀、摸鎖骨、伸到內衣裡摸胸部、撫摸身體，甚至有一位被害人自陳在11歲時遭到該師以手放入內褲中侵害。A強調，她今天站出來，是意識到這不是她一個人的事情，希望可以讓更多人知道，這些事情從過去到現在，不曾停止過。

A控訴，政大實小在這二十年間，已兩度錯放狼師。一位受害者曾向師長講述被害經驗，不料老師與校方均未盡通報義務，即要求她私下協調和解。另一位受害者曾在問卷上填寫遭到性騷擾經驗，卻被學校以公開廣播的方式令其前往學務處，受害者因而畏懼不敢投訴。

受害者B控訴，他就讀小學時，僅因其與女同學間的互動密切，就遭該師言語霸凌，數度在眾人面前斥責、辱罵其為變態。受害者B呼籲，即使身為男生，不代表不會受到霸凌、甚至是性霸凌。只要狼師還在教育界一天，就有可能會對不分性別的學生造成一輩子的傷害。

王婉諭指出，受害者A與B在向學校通報後， 校方在性平調查處理時卻出現多處瑕疵。第一，受害者A在學校安排的會議室中進行通報，然而，校方並未淨空人員，導致通報時仍有人員進出會議室；第二，協助通報的老師竟將其他通報者的證據資料及姓名出示給A看，違反保密義務。第三，政大實小只提供被害者們三次諮商的協助，連受託的諮商心理師都覺得相當不足，顯示校方只想做表面功夫，沒有真正協助受害者的意願。

人本教育基金會主秘陳志遠表示，政大實小之性平處理程序顯有瑕疵。本案已知被害人數眾多，顯見在該師任教期間、涉犯之性騷擾案件數量恐不只一件，有必要進行擴大調查。然而，政大實小至今未進行有效之擴大調查，學校竟以「受害者網路上自力救濟已有效果」、「學校有放表單在官網上」作為藉口，仍不願發信給學生及畢業生進行擴大調查。

陳志遠呼籲，《性別平等教育法》雖已修法，增訂普查機制，然而對於如何執行普查之細節，仍需教育部訂定相關子法規。第一，新條文明定跨校時其他學校應配合普查。但不論跨校與否，原學校就師對生性平事件，皆應普查；第二，就目前有普查的案件，可以歸納幾個有助於追查的方法，應納入實際做法，包含：說明行為人姓氏及去識別化之事件情節、簡明告知性平處理流程並說明會盡可能減少陳述次數、使用問卷詢問是否有相關經驗，並詢問是否有其他人有類似行為、提供諮詢之單一窗口。

王婉諭強調，從去年台中黃姓狼師的案件來看，由教育單位主動擴大調查，提供必要的匿名保護，能夠使不敢發聲、害怕身份曝光的受害者受到幫助。她要求教育部，針對這起校園性平案件，應盡速擴大調查，提供必要的匿名保護機制，在校園性平程序上，也應綜合考量犯行來進行懲處。

教育部國教署則回應，目前政大實小性平會已於7月25日決議展開普查，教育部也要求政大實小性平會將該校性平調查程序之不當之處，納入調查及決議範圍，作為教育部後續處理之依據。教育部已將此案專案列管，後續會持續督導政大實小，妥善處理此案調查及相關協助。

▲▼時代力量立委王婉諭召開「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會 二位受害者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量立委王婉諭召開「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會 二位受害者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

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