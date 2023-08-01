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坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

▲▼大桃坪土石場開發範圍。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲大桃坪土石場開發範圍。（圖／翻攝邱顯智臉書）

記者杜冠霖／台北報導

有開發公司欲在苗栗縣造橋鄉設大桃坪土石資源堆置場，因臨近南港溪及明德水庫水質保護區，居民憂心廢土傾倒造成污染，組成自救會抗爭。時代力量立委邱顯智1日指出，該案非常亂來，在距離保護區幾十公尺的地方倒廢土、縣府開綠燈光速環評、更是「從休閒農場到廢土場」的怪案，邱批評，坤輿掩埋場2.0來了，「鍾東錦跟造橋人有仇嗎？」

邱顯智表示，今天下午，苗栗造橋的大桃坪土石堆置場要闖關環評了。這是土方砂石業者出身的苗栗縣長鍾東錦上任後，第一個進入環評程序的爭議開發案。申請開發土資場的是一間2019年8月才成立的空殼公司「瑞均土地開發建設」，董事長掛名呂沛霖，他們要在緊鄰苗栗明德水庫水質保護區的山谷處，闢建將近30公頃的廢土場。

對該開發案，邱顯智點出三疑點，包含：

第一，這個案子緊鄰供應苗栗自來水的明德水庫水質水量保護區，距離只有幾十公尺，同時也位在供應農田灌溉的苗栗劍潭水庫的集水區上。在這種地方倒廢土，到底是把附近農民跟苗栗人當成什麼？

第二，這是一個捲土重來的案子。2020年徐耀昌擔任縣長時，開發商第一次送件，就因距離水質水量保護區過近被退件，2021年苗栗縣政府還想要修改自治條例放行，所幸被苗栗縣議會擋下。當縣長從徐耀昌換成鍾東錦，開發商在去年底再度送件，苗栗縣府一路開綠燈，現在已經光速前進到環評程序。

第三，這是一個「從休閒農場到廢土場」的怪案。瑞均土地開發建設的董事長呂沛霖，2016年跟幾位地主農戶在附近土地申請開發「大同休閒農場」，因擅自回填土方、施作擋土牆違反水土保持法被勒令停止開發，蓋了好幾棟違建跟停車場，還用這個名目修整、拓寬了附近的農路。

邱顯智質疑，「休閒農場」開發不成，2020年馬上改成「廢土場」送件，這是不是用開發休閒農場之名修整農路，來為後來的廢土場做準備？請問苗栗縣長鍾東錦，坤輿案才落幕不到一年，你還要重演坤輿案嗎？請問你跟造橋人有仇嗎，為什麼要放任這種充滿爭議的開發案？別讓莫名其妙的開發案，破壞苗栗的好山好水！

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