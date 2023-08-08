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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德首專訪開紅盤　收視率高點落在這：觀眾想找答案

▲▼副總統賴清德首度在鏡頭前，公開他和兩個兒子親密互動的照片。（圖／三立提供）

▲賴清德近日首度接受電視媒體專訪。（圖／三立提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立政論節目「鄭知道了」專訪，節目內容昨（7日）晚間10點播出，引發高度關注。根據電視收視率調查公司尼爾森的數據資料，當下收視人口最高有近71萬人同步觀看，領先同時段東森「關鍵時刻」、民視「全國第一勇」等政論節目，以及多家晚間新聞。

賴清德首度以總統參選人身份接受電視媒體專訪，昨天晚間10點至12點收視率結果，不僅領先多家晚間新聞，也居同時段第一，開出收視紅盤。根據尼爾森數據資料，昨晚收視人口最高有近71萬人同步觀賞，是該節目近年新高，其中收視波段高點落在晚間10點21分左右，當時賴清德正在闡述「讓台灣成為經濟日不落國」、重申「台灣不接受重啟服貿」等觀點。

一名資深媒體人分析，有別於侯友宜與柯文哲早早以總統參選人身份接受專訪，賴清德直到總統選戰開打數個月才首度接受電視媒體專訪，對多項重大議題表態，盼讓民眾有「充分準備好了」的印象。他觀察，過去政治人物專訪收視高點，較常落在成長經歷等軟性議題，但當賴清德深入談服貿、兩岸關係時，收視率卻不跌反增，顯示台灣民眾高度關注經濟發展、兩岸關係，也希望能從參選人口中「找到答案」。

另外，在網路直播部分，昨晚YouTube頻道「三立LIVE新聞」同時在線觀看人數維持在1.5萬人左右，最高同時觀看人數超過1.6萬人，相較該頻道過去的直播節目，收視表現非常突出，不少網友聚焦討論賴清德的口條、論述內容，例如有支持者留言稱「感覺具備了合乎邏輯的論述並有清晰的理念，這才是一個國家元首應具有的高度格調與風度」、「厚道、不隨意批評，也很清楚點出自己跟其他候選人的不同，對國家政策有清楚的理解和藍圖」、「賴清德謙和有禮，講話有理有據」等語。

黨內人士指出，從這次收視率表現來觀察，證明賴清德穩健溫厚的個人特色，獲觀眾認可。他說，賴清德回答問題的方式與對手柯文哲、侯友宜截然不同，柯文哲經常以「該怎麼辦就怎麼辦」、「理性科學務實」、「我是急診醫生，我會處理危機」作為主訴求，而侯友宜常把「侯侯做事」、「我當警察時如何如何」掛在嘴邊，賴清德回答問題的風格則是「直球對決、球來就打」，直接面對提問外，也經常引經據典、深入討論，是有別於另外兩位總統參選人的特質。

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