藥頭兼送貨省成本　蹲路旁談生意露餡狂奔....警熊抱壓制

▲朱姓藥頭兼送貨，蹲路旁談完生意後發現警察，拔腿狂奔當場被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲朱姓男子透過推特、Line販賣各種毒品，為了節省成本，藥頭兼行銷、送貨、寄貨，即使在彰化也自己騎車送達，日前在台中西屯區剛交易完，蹲在路旁洽談下一筆生意時，被警方攔截，朱嫌拔腿狂奔，卻和身材壯碩的員警撞個滿懷，2人緊抱倒地，警方在機車內搜出286公克毒品，訊問後送辦並經檢察官偵結起訴。

台中市刑大偵八隊接獲情資，朱嫌常在彰化及台中各地販毒，朱嫌隨身攜帶各類毒品，與買家約定交易種類、數量及地點後，即騎乘機車前往，若碰上買家在外縣市便透過超商寄送，朱嫌從進貨、送貨、寄貨，全都一包辦。

警方跟監蒐證多月，事證明確，日前跟蹤到西屯區某條巷弄，朱嫌蹲在路旁剛談完下一筆生意，準備騎車離開時，竟被偵防車擋住去路，朱嫌見狀立即拔腿狂奔，不料跑不到幾步路，竟和員警撞個滿懷，雙雙倒地，當場落網。

警方在機車置物廂搜出大麻（18公克）、搖頭丸26顆（10公克）、毒品咖啡包74包（258公克）、分裝袋及現金1萬9800元等，全案移送彰化地檢署偵辦，經檢察官偵結後，以毒品危害防制條例第4條起訴，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。