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社會 社會焦點 保障人權

黃子佼被控性侵「北檢分案曝玄機」　地圖砲狂掃...大小S要注意了

▲藝人黃子佼涉性侵，移送北檢複訊。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人黃子佼涉性騷擾案件，4日被檢察官傳喚到案說明。（圖／記者陸運陞攝）

記者劉昌松／台北報導

主持人黃子佼6月間遭爆料，10多年前強吻少女，黃子佼事後自拍3段影片，疑似情緒失控的點名大小S和范曉萱等藝人過去都有吸毒，台北地檢署接獲民眾告發後，分他字案，同時也因有被害人正式指控遭黃性侵，一併分案給具有婦幼專長的檢察官林岫璁偵辦，事實上林岫璁目前正在毒品專組任職，意味著全案除了調查黃子佼涉性騷擾案外，也將同步了解涉及施用毒品的情節。

演藝圈的Me Too風暴從5月底開始延燒，部落格「和我一起．走在法國的365天」6月19日在臉書發文，說出自己17歲時，遭黃子佼強吻、拍裸照等，文章第一句話就以「我本想把這件事帶進棺材裡」，內文則暗示了加害人就是黃子佼。

大小S隔8年在台主持。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃子佼失控爆料大小S也曾施用毒品。（資料照／翻攝自YouTube）

對此，黃子佼在6月19日中午上傳3支影片，分別20分18秒、3分07秒、2分04秒，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉」。黃子佼除了承認爆料內容，同時抖出童年陰影，因為小時候曾經目睹媽媽外遇現場，所以自認「有點變態」。

雖然這3支影片很就被刪除，但內容硬生生從Me Too演變成You Too，有網友整理出黃子佼發言的懶人包，包括點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉都有在吸毒嗑藥，還說施用毒品的場所就在飛碟電台對面的夜店，另外大S和具俊曄交往時，具在韓國飯店逼他在浴室灌藥，黃子佼除了承認早期的自己是王八蛋，但身邊也很多王八蛋，例如大小S。

由於黃子佼被指控的性騷擾案件被害人自稱當時未成年，有民眾看不下去提出檢舉，北檢分案時，考量調查內容可能會包括黃子佼和相關藝人施用毒品等情節，加上有被害人正式指控遭黃子佼性侵，因此一併將案件分由曾破獲國內最大色情影片論壇，目前正在毒品專組任職的的林岫璁檢察官偵辦，案件是否會因此延燒到其他藝人，將視後續證據發展決定。

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