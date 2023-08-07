按摩板打開驚見8包安毒！逃逸移工騙女友訂貨　關務署神抽查

▲一名印尼籍逃逸移工利用訂購海外包裹機會，暗藏8包安非他命在腳底按摩板裡頭。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心5月接獲關務署通報，有不法集團疑似利用海外包裹名義，掩護第二級毒品安非他命。警方深入追查，發現一名印尼籍女子訂了腳底按摩板，拆開裡頭竟藏了8包安毒，女子供稱是男友要求下訂，只是協助領貨，警方向上追查，逮捕4名印尼籍移工，還發現4人都是逃逸身分，依法送辦。

警方指出，5月接獲財政部關務署台中關通報，抽查一件來自馬來西亞的包裹藏有毒品。刑事局中打報請彰化地檢署偵辦，循線將訂貨的一名印尼籍移工蘿女逮捕，蘿女宣稱，是同樣來自印尼的男友拉男要求訂貨，不知裡頭有毒品，2人仍被警方逮捕送辦。

▲▼ 警方指出，當初由關務署台中關抽查後發現，該包裹有異常。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組向上追查，發現拉男的另外2名印尼籍男子友人，疑似該集團主謀，5月底先逮捕另名安男，6月再前往苗栗縣頭份逮捕主嫌蘇男，總計查獲508克第二級毒品安非他命、現金20萬元，全案移送彰化地檢署偵辦。

▲▼ 總計4名印尼籍移工遭到逮捕，全案依法送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

此外，警方也查出該集團成員全是印尼籍逃逸移工，當初蘿女以照護名義來台，男友拉男跟其友人安男、蘇男都是以工作名義來台，卻逃逸失聯，淪為運販毒集團。