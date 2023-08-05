判刑5個月拒入獄成通緝犯　警找上門他急跳窗...滿桌毒品來不及收

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局在日前接獲線報，萬華一處民宅有多名可疑人士進出，不排除現場有人吸食毒品，警方7月底前往逮人，但是現場男子竟然直接從窗戶跳窗逃逸，被1樓警員逮個正著，後來才發現男子係因通緝不想執行，所以才跳窗逃逸。

警方調查，43歲的廖姓男子在萬華地區流竄，還被民眾檢舉疑似有吸毒者頻繁進出，中山分局立刻組成專案小組進行追查，鎖定廖姓男子住處進行追查，但在7月底前往廖姓男子住處外逮人，卻發現敲門沒有回應。

▲毒品通緝男藏身萬華，被檢舉「出入複雜」，警員上門逮人還跳窗逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時1樓埋伏的警員發現，廖姓男子竟然直接從2樓窗戶一躍而下，當場被壓制逮捕，警方也帶著廖前往住處進行搜索，當場搜到放在桌上來不及收拾的海洛因、安非他命等毒品，另外還有針筒、吸食器等證物。

警方還查出，廖姓男子因毒品案件遭判處5個月有期徒刑，但是卻沒有依照規定入獄執行，在2022年1月遭相關單位發布通緝，但廖仍繼續在萬華地區流竄，廖姓男子則表示，因為吸毒沒錢繳罰金，又要入獄服刑，所以才會選擇跳窗逃逸。

▲毒品通緝男見到警員上門，毒品都來不及收就跳窗逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局呼籲，民眾如因案遭受起訴、判刑，應留意後續相關司法文書，依受通知期限到案，以免遭到通緝，毒品對身心危害甚鉅，切勿以身犯法，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦。