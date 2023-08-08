藍白批特別預算2.2兆「債留曾孫」　綠曝實際債務：政府每年依法還本

▲民進黨立院黨團召開「特別預算跨年度跨政府跨地域」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨近日連番砲轟蔡政府財政紀律，指特別預算花2.2兆是「債留曾孫」。對此，民進黨團8日公布相關數據，公務預算部分，從2018年度到2021年度的舉債金額是0；至於蔡政府執政7年來為何僅增加4350億元債務，「關鍵在於債務還本，因為我們依公債法不斷還本啊。請問在野黨，這個數字可以造假嗎？」

民進黨團莊瑞雄表示，在野黨對於前瞻預算多所質疑，民進黨團解釋非常多次，但仍然雞同鴨講，中央債務到底增加多少？任何政府執政時都沒辦法把債務藏起來，收入、支出、歲入、歲出都有決算，審計部也必須依法監督。

莊瑞雄指出，從2000年阿扁執政1兆4923億、馬英九是1兆7344億、蔡英文是4350億，而長期債務償限為40.6%，蔡政府上任時是33%，後逐年下降至今年7月的27.2%，請問在野黨，這個數字可以造假嗎？

莊瑞雄表示，在野黨一直講前瞻、防疫、戰機、海空戰力提升等特別預算，加一加是2.2兆，怎麼可能蔡政府7年債務只有增加4350億？關鍵就在於「債務還本」。公務預算跟特別預算都要舉債，但根據公共債務法規定，中央政府以當年度稅課收入，至少要還本5～6%，如果歲入執行狀況很棒，還可以增加還本金額。

莊瑞雄表示，蔡政府上任以來，2017年歲入歲出餘額25億、2018年1109億、2019年1207億、2020年1303億、2021年2979億，去年4993億；這是目前財政狀況，債務還本部分，2017年還743億、2018年還792億、2019年還885億、2020年還850億、2021年還1200億，去年則還了1500億，蔡政府每年不斷還本。按照在野黨邏輯，一個家庭每個月花5萬，會被批評債留子孫，「但我有在賺錢欸！」這個國家財政很好，每年不斷還錢，蔡政府也嚴格遵守財政紀律。

對於「藏債」、「做假帳」指控，莊瑞雄回應，立法院在審查特別預算時，有通過一項決議，要求中央政府應將執行情況定期公告於各部會網站，並函報立院財政委員會備查，「這樣怎麼藏債務？從過去國民黨執政到現在，花了多少錢都逃不掉，舉債多少、還多少清清楚楚，數字就掛在那個地方。」