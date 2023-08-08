避答柯文哲選到底　郭台銘：團結主流民意大聯盟是最主要目標

▲郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議長謝典林接受資深媒體人王淺秋專訪表示，希望在野整合下架民進黨，但如果整合不成，則就不會支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。郭今（8）日對此表示，主流民意大聯盟的團結，是自己最支持、最主要的目標，希望團結所有的主流大民意，換掉這個執政不利的執政黨。至於被問到民眾黨總統參選人柯文哲打算參選總統到底，郭則避答。

郭台銘今參加《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會並簡短接受媒體聯訪，首先被問到即將跟日本前首相麻生太郎會晤，郭說，任何客人的見面，在見面之前都不好先說什麼，等見面以後再說。接著郭被問到，柯文哲要參選總統到底，所以不去金門紀念823砲戰，郭答，今天還是以新書發表會為主。

至於媒體問到謝典林今早接受專訪表示，不接受郭台銘獨立參選，郭答，主流民意大聯盟的團結，是自己最支持、最主要的目標，希望團結所有的主流大民意，能夠換掉這個執政不利的執政黨，這是主流民意所支持的，自己也盼望能夠團結所有主流民意，一起向前行，能夠讓台灣有新的希望。郭強調，台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。