曝侯內參民調略領先柯　曾銘宗：但郭參選賴可直接搬到總統辦公室

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚一席「有重大消息宣布」的發言，引發政壇議論是否與參選2024總統有關，外界也關切對國民黨總統參選人侯友宜的影響。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（8日）表示，郭台銘若參選，民進黨總統參選人賴清德可以直接從副總統辦公室搬到總統辦公室。另外，曾銘宗也透露國民黨內參民調中，侯友宜真的超過民眾黨籍對手柯文哲一點點，惟在誤差範圍內。

郭台銘昨晚自美返抵松山機場時發表簡單談話，稱「有一段比較重要的，最近會找時間跟大家詳細報告」，讓政壇議論是否與總統選舉動向有關。媒體8日詢問曾銘宗，郭台銘參選總統對國民黨選情是否樂觀？曾銘宗說，郭若參選，就是保送賴清德，賴清德不用選，躺著就好，也不用跑透透，「他就直接從副總統辦公室搬到總統辦公室」。

對於「挺郭派」彰化縣議會議長謝典林今在廣播專訪中，表示歷史上成功的人不見得答應什麼就要履行，曾銘宗表示尊重，但曾認為作為政治人物基本上要有誠信，以他為例，如果他不穩重、不穩定、不可預測性很高，其他37位藍委可能對他將把黨團帶往的方向會有憂慮，如此他怎可能當選黨團總召，而一個重要的國家領導人、部會首長也是這樣。

另外，針對國民黨內參民調，侯友宜是否已經慢慢超越柯文哲？曾銘宗回應，是真的，超過一點點，但在誤差範圍，只是民調是看趨勢，這表示國民黨初步整合是成功的。