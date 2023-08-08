空姐應援團恐讓柯文哲「大失血」？　邱毅：應考慮總統參選人形象

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲為擺脫「仇女標籤」舉行北區姊妹台灣選哲之友會，不過活動中卻找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞，遭批物化女性。對此，前立委邱毅7日表示，政治場域表演還是有一定的界限，尤其是層次最高的總統大選，更要考慮參選人的形象，柯文哲本來就沒有地方基層支撐，若再不審慎從事，支持率會更快速下跌，失去在非綠陣營中的競爭優勢，成為率先被淘汰的對象。

邱毅昨日指出，選舉就是這樣，誰犯的錯最少，誰就是最後的贏家。他質疑，明明是一個造勢活動，幹嘛找來辣女穿空姐服跳舞？熱鬧是熱鬧，卻難免讓人有不舒服的感覺，更提供給對手攻擊的題材，像這種情況，就是自找麻煩，直言「柯文哲這次恐怕要大失血了！」

「或者是我老了，接受不了太激情的方式，但這種服裝就是在制服店的煽情工具，正常人都會有不舒服的感覺，也是對空姐形象的破壞，更給人對女性物化的聯想，難道還要強辯這是稀鬆平常的表演嗎？」邱毅強調，政治場域的表演，還是有一定的界限，尤其是層次最高的總統大選，更要考慮參選人的形象。

至於柯文哲日前舉辦首場個人演唱會「KP SHOW」，神秘嘉賓邀請到「館長」陳之漢串場，邱毅批評，他看到舘長一身刺青就覺得很刺眼，這次的表演更令人有肉麻當有趣的感受。他認為，柯文哲本來就沒有地方基層支撐，底盤是虛的流沙，若再不審慎從事，支持率會更快速下跌，失去在非綠陣營中的競爭優勢，成為率先被淘汰的對象。