小雞才酸確診閃勘災！藍批蔡英文勘災作秀　綠回擊：見縫插針

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉致災性降雨造成嚴重災情。總統蔡英文、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦第一時間前往勘災，而國民黨立院黨團上午召開記者會批評「作秀」。民進黨團8日回應，上次颱風來時蔡英文確診，國民黨議員酸說是要閃勘災，「你勘災他罵作秀、你不勘災罵你懶惰，在野黨就是要見縫插針找各種方法批評。」

對於藍營批評南投勘災在作秀，民進黨團幹事長劉世芳表示，颱風過後的大豪雨集中在中南部山區，中部最嚴重就是南投、南部則是高雄，媒體上會有不同的比較，不管是陳建仁、鄭文燦、蔡英文都是去比較嚴重的地方，首要不是人到現場，而是透過總統職權馬上指揮國軍救災，速度並不慢。

劉世芳指出，針對災民需要的部分，包含路不通、救援物資不夠等趕快整理，至於路線是否重疊、有無作秀，大家都心知肚明，有一些地方首長要求救災團隊等他才能進去，這反而不適當，有救災需求就應該馬上進去。

國民黨立委孔文吉稱，蔡英文勘災封路，導致菜車下不去、造成農損。對此，劉世芳表示，蔬菜不能夠下來不是因為有人勘災，而是因為部分路段斷裂，要先確保人生命安全未受到影響。

劉世芳指出，農委會會對災損提補償措施，發生天災，第一要務是確保生命安全、第二才是確保財產跟農產品本身，災後各種復原措施，各部會都會協力幫忙。

民進黨立委洪申翰表示，勘災是很多民眾對政治人物的期待，大家還沒忘記，上個颱風來時蔡英文確診，國民黨議員酸說蔡英文確診是要閃勘災，現在在野黨就是，「你勘災他罵你作秀、你不勘災罵你懶惰，他就是要見縫插針找各種方法批評。」

洪申翰指出，蔡英文代表整個國家的最高領導，非常重視這次南投雨災、也出動非常多國軍，蔡英文作為三軍統領，去勘災是他本來就該做的事情。