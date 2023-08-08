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批賴清德愛畫大餅、說話反覆　民眾黨團：民眾心中已「信賴崩盤」

▲陳琬惠（左起）、邱臣遠、民眾黨團副主任楊寶楨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳琬惠（左起）、邱臣遠、民眾黨團副主任楊寶楨8日出席黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團今（8日）舉行記者會，指民進黨2024總統參選人賴清德一連串失言引爆爭議，從「義務役不會前往戰場」、「走入白宮」到「100萬戶社宅」，不是必定跳票無法達成，就是一拋出政見即被打臉。民眾黨團也認為，賴清德愛畫大餅、說話反覆的形象，在民眾心中早已「信賴崩盤」，呼籲賴停止操弄意識形態，也要求賴出面說清楚其國防政策、兩岸論述及居住政策，別再用話術欺騙選民。

民眾黨團總召邱臣遠說，日前賴清德宣稱「蔡政府執政成績好」，他有資格爭取未來4至8年服務機會，但蔡政府執政真的好嗎？賴清德在行政院長任內又做了什麼？如果民進黨執政成績真的這麼好，為何需要黨籍立委在各地宣傳前瞻政績？政績好不好人民自然有感，刻意宣傳反而顯得心虛。

邱臣遠表示，賴清德自誇「成績好、有資格」，卻不斷透過「白宮V.S.中南海」或「民主V.S.專制」，甚至是「走入白宮」的說法，形塑「美中二選一」情境，操弄意識形態，從中謀取選票；而賴日前也脫口「義務役不會前往戰場」，與總統蔡英統、國防部的主張相互矛盾，一面挑釁中國，一面承諾不用上戰場的兩面手法，把黨與個人利益置於國家安全之上，全是為了選票考量。

邱臣遠說，政治人物有沒有執行力、能不能信守承諾，觀察過往行為就能推估一二，賴清德2012年承諾要孵出「台南小巨蛋」、「6年內完工」，但如今不見小巨蛋蹤影，土地要蓋小巨蛋或未來科學館尚無定論，至今仍閒置在那。另外賴清德在台南市長任內最受詬病的，是率先調漲地價稅32%至40%，且未經議會審議，2017年起連續3年調漲房屋稅平均調幅達67%，因地方稅收不足，就從人民口袋掏錢，如果讓賴清德執政，是不是又要重演「鴨霸壓榨人民」的戲碼？

立委陳琬惠表示，自716凱道集會後，民進黨不斷吹噓「8年20萬戶社宅」的灌水政績，但目前「確實存在」的社宅中，超過4成是台北蓋的，賴清德無視統計數字，吹捧高雄市長陳其邁任內蓋最多社宅，但根據內政部不動產資訊平台統計至七月底的數據，高雄社宅新完工數僅367戶，台南市更是掛蛋。

陳琬惠批，8年20萬戶社宅政策明顯跳票，賴清德竟還拋出「延續蔡英文執政共計100萬戶」目標，對民眾居住議題實際面對的困難，只會喊口號、畫大餅。

陳琬惠指出，賴清德曾說「台灣也應親中」、「我不是抗中」、「協助中國民主化」，若以民進黨的標準檢視，難道賴清德也是「中共同路人」？對於「走入白宮說」，前白宮對中事務官員都聲稱「美國政府對賴清德非常焦慮」，呼籲賴清德說清楚民進黨明確的兩岸論述，不要立場變來變去，試圖欺瞞民眾、騙取選票。

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