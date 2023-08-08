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租陽明山雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛　衝出浴室

▲▼ 蓮蓬頭,浴室（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO在宿舍遇到靈異經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友回憶，8年前在陽明山某間高中念書時的租房故事，高三被迫到外租房，有天打完球後，跟室友一起回家洗澡換衣服，結果室友洗到一半，一絲不掛匆匆忙忙跑回房間，顫抖表示「天花板有女生講話的聲音」，而且有一隻手把天花板的板塊移開，他進浴室抬頭一看，天花板的板塊真的被移開，他瞬間起雞皮疙瘩。

原PO在「靈異公社」發文，約8年前，當時學校規定高三生不能住校，要到外面租房，於是跟原本的室友一起在外租了一間雅房，該樓層有兩間衛浴，一間在比較遠，一間則在房間正對面。某天放學打完籃球後要回家洗澡換裝，室友在浴室洗澡，他則待在房間滑手機。

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不久後，室友裸體跑回房間，顫抖說「剛剛天花板有女生在講話的聲音」，而且室友靠近聽聲音時，天花板有一隻手把天花板的板塊移開。原PO嚇到全身起雞皮疙瘩，與室友到浴室查看，天花板的板塊真的被移開了，「可是完全沒有聽到聲音」，他之後也不敢在那間浴室上廁所跟洗澡。

他表示，「後來也沒發生什麼事，只是真的有讓我嚇到，雖然我沒親眼看到， 但我記得我當下聽我室友那種害怕的聲音，我狂雞皮疙瘩，後來我們畢業就搬走了」。

貼文一出，掀起網友討論，「在廁所滑到這篇，看了非常有臨場感，馬上抬頭看一下天花板」、「色鬼在欣賞風景」、「你們好勇敢還回去查看」、「你沒問要不要洗鴛鴦浴」、「還好你們有2人，不然會不敢住下去」、「還能住下去很猛」。

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