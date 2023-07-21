走騎樓「整片天花板」突砸下！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全

▲她被重壓在下面。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

21歲政大女學生昨（20）日遭墜落冷氣奪命，引起全台譁然。一名女網友也透露，今年2月間，她走騎樓到一半，竟遭突然倒塌的天花板和招牌重壓，不僅多處挫傷，還有敲到腦部，讓她陰影超重，至今仍不敢走騎樓。

女網友在Dcard提到，看到冷氣砸死人的新聞，心情很沉重，「人生真的就很像絕命終結站這部電影，很多意外都來得讓人措手不及，冷氣是因為房東違法+工人疏忽；但我今天想說的是，就算非施工狀態也很有可能會發生意外，因為我就是那個血淋淋的例子。」

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她透露，事發於今年2月11日下午5點多，當時她喝完好友的喜酒，從南京三民3號出口出來，接著步行在騎樓底下，當她經過一間連鎖平價日式料理店時，猛然聽到碎裂的聲音，「抬頭一看發現上頭的木板正在崩裂，我身體往內側稍微靠了一下，下秒人就被沉重的木板壓著，我整個人動彈不得，因為整片天花板跟招牌全部砸下來。」

▲不僅多處擦傷，還撞到了腦部。（圖／原PO授權引用）

當時，巨大的聲響引起許多路人圍觀，店員趕忙將她拉出，原PO則腦袋一片空白，「剛剛到底發生了什麼事？我不是走在路上嗎？怎麼下一秒我就在地板上了？我現在還活著嗎？」後來店長也迅速送她去急診。

女網友表示，「除了外傷，腳有稍微腫起來，多處挫傷，因為有敲到腦部，右額頭上側有輕微腫起來，醫生說要觀察一週，怕有腦震盪。」

「幸好我還活著！」這是她走出醫院後唯一的想法，最後，她坦言，自從發生這件事情後，再也不敢走騎樓，很怕哪一天又遇到一樣的事情，「然而看到今天冷氣砸死人的事件，真的不知道到底哪裡才是安全的，是不是以後出門都要戴著安全帽呢？真的希望不要再有這樣的意外發生了。」