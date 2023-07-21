　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

走騎樓「整片天花板」突砸下！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全

▲走騎樓「天花板+招牌」突倒塌！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全。（圖／原PO授權引用）

▲她被重壓在下面。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

21歲政大女學生昨（20）日遭墜落冷氣奪命，引起全台譁然。一名女網友也透露，今年2月間，她走騎樓到一半，竟遭突然倒塌的天花板和招牌重壓，不僅多處挫傷，還有敲到腦部，讓她陰影超重，至今仍不敢走騎樓。

女網友在Dcard提到，看到冷氣砸死人的新聞，心情很沉重，「人生真的就很像絕命終結站這部電影，很多意外都來得讓人措手不及，冷氣是因為房東違法+工人疏忽；但我今天想說的是，就算非施工狀態也很有可能會發生意外，因為我就是那個血淋淋的例子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，事發於今年2月11日下午5點多，當時她喝完好友的喜酒，從南京三民3號出口出來，接著步行在騎樓底下，當她經過一間連鎖平價日式料理店時，猛然聽到碎裂的聲音，「抬頭一看發現上頭的木板正在崩裂，我身體往內側稍微靠了一下，下秒人就被沉重的木板壓著，我整個人動彈不得，因為整片天花板跟招牌全部砸下來。」

▲走騎樓「天花板+招牌」突倒塌！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全。（圖／原PO授權引用）

▲不僅多處擦傷，還撞到了腦部。（圖／原PO授權引用）

當時，巨大的聲響引起許多路人圍觀，店員趕忙將她拉出，原PO則腦袋一片空白，「剛剛到底發生了什麼事？我不是走在路上嗎？怎麼下一秒我就在地板上了？我現在還活著嗎？」後來店長也迅速送她去急診。

女網友表示，「除了外傷，腳有稍微腫起來，多處挫傷，因為有敲到腦部，右額頭上側有輕微腫起來，醫生說要觀察一週，怕有腦震盪。」

「幸好我還活著！」這是她走出醫院後唯一的想法，最後，她坦言，自從發生這件事情後，再也不敢走騎樓，很怕哪一天又遇到一樣的事情，「然而看到今天冷氣砸死人的事件，真的不知道到底哪裡才是安全的，是不是以後出門都要戴著安全帽呢？真的希望不要再有這樣的意外發生了。」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
騎YouBike纏一條「會動的繩子」　一細看嚇壞
淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬上嫩妹
女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！　坤達道歉了
13歲少女當警面前被載走性侵　中壢分局說話了
快訊／恩恩爸提告新北市府國賠　判決敗訴
快訊／下班注意！　7縣市大雨特報
獨／幫閨蜜慶生雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」過了！　新竹市府力拼10月上路

大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法：可旺一整年

國立大學畢業「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

今年首個登陸颱風來了？專家曝預測路徑：會嚇到大家

快訊／下班注意！7縣市大雨特報　最新警戒區域曝

第二波通勤月票來了！10／1上路「最低199元」　5區方案一次看

走騎樓「整片天花板」突砸下！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全

怕了精緻窮！「妹子戒掉5習慣」存款激增　神人曝：畢業存到160萬

大考中心新主任出爐　國北教大前校長張新仁9／1上任

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」過了！　新竹市府力拼10月上路

大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法：可旺一整年

國立大學畢業「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

今年首個登陸颱風來了？專家曝預測路徑：會嚇到大家

快訊／下班注意！7縣市大雨特報　最新警戒區域曝

第二波通勤月票來了！10／1上路「最低199元」　5區方案一次看

走騎樓「整片天花板」突砸下！她被重壓爆陰影：到底哪裡才安全

怕了精緻窮！「妹子戒掉5習慣」存款激增　神人曝：畢業存到160萬

大考中心新主任出爐　國北教大前校長張新仁9／1上任

陳零九遭2女歌手「包夾貼耳」　還喊：可以再靠近一點

五大銀行新承做購屋貸款平均利率　連3月突破2%

九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

邱辰本季首度升一軍　弟弟邱郡選秀落空不失志再戰U23

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

林立髖關節不適休兵　陳俊秀首扛先發第一棒

台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

台北東區捕獲野生綜藝大咖主持人！胡瓜滿心祝福黃子佼：過去就過去

投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

早餐店老闆超愛狗！媽請自家帥汪「寫菜單」　千人笑：優先處理

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

杜蘇芮路徑讓專家驚喊「有點嚇到」！不排除陸警機率　周日轉中颱

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

冷氣砸死人「她自曝在現場」　網急勸看醫生

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

更多熱門

相關新聞

醉漢刀架脖蹲坐騎樓　警用電擊槍制伏送醫

醉漢刀架脖蹲坐騎樓　警用電擊槍制伏送醫

北市萬華分局警員在日前接獲報案，有1名男子喝完酒後不斷咆哮，甚至還坐在路邊的騎樓下，拿出刀子企圖割頸自殘，警員到場後仍不聽勸，緊急情況下使用電擊槍瞄準男子，順利將人制伏後送往醫院。

天花板整片垮下來！　他看一眼秒逃命

天花板整片垮下來！　他看一眼秒逃命

熱爆了　彰化路標指示牌「融化」軟趴趴

熱爆了　彰化路標指示牌「融化」軟趴趴

天花板不明腳印！幾秒後裂縫鑽出貓頭

天花板不明腳印！幾秒後裂縫鑽出貓頭

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警回應了

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警回應了

關鍵字：

騎樓天花板招牌

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

張棋惠訪到一半「他突闖進記者會」嚇到起身

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

即／丁特告贏遊戲橘子判賠784萬

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面