郭台銘若參選總統　李德維：國民黨會把他過去一點一點搬到檯面上

▲李德維8日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚自美返抵松山機場時發表簡單談話，稱「有一段比較重要的，最近會找時間跟大家詳細報告」，讓政壇關注是否與總統選舉動向有關。對此，國民黨立委李德維今（8日）表示，假如郭台銘成為被連署人或參選人，「我們整體策略應會調整」，屆時包含郭的發言、政見或過去的一點一滴，都會被搬到檯面上來，而這點不只國民黨會做，民進黨也會做，且民眾也在看。

針對郭台銘上述被解讀有重大消息要宣布的發言，李德維8日受訪時表示，郭台銘去美國前就傳出有意外驚喜，但好像沒看到郭在美有參與政府的行程，而現在講出有重大消息要宣布，那就等那個重大宣示出現以後，再來評論。

李德維說，國民黨上上下下從黨主席朱立倫到2024總統參選人侯友宜，對郭台銘都相對尊敬，並希望郭能跟國民黨一起打造下架民進黨勝利團隊；只是由於郭沒有國民黨籍，國民黨也拿郭沒辦法，不過當然還是會持續努力到最後一刻。

但李德維也說，假如郭台銘成為被連署人或參選人，「我們整體策略應會調整」，畢竟國民黨不會改變下架民進黨、爭取民眾支持的立場，會跟侯友宜一起努力，力爭上游。

至於郭台銘如果參選總統，國民黨如何調整策略，李德維表示，若郭成為競爭對手的話，他認為包含郭的發言、政見或過去的一點一滴，都會被搬到檯面上來，而這點不只國民黨會做，民進黨也會做，且民眾也在看。

李德維說，選舉跟沒選舉最大差異，就是當你參選時，尤其總統參選人，一言一行都會被大家檢視，惟目前郭台銘還沒有宣布參選，所以到目前為止，郭還沒有被檢驗；假如成為這樣，他覺得大家要用同一個標準來對所有總統參選人。