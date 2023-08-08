陳建仁勘災讚高雄超前部署「不像南投」　國民黨：政府冷血至極

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長陳建仁這兩天前往南投與高雄勘災，於高雄表示，「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，國民黨對此解讀，疑似暗酸南投縣長許淑華，副發言人呂謦煒今（8）日質疑，極端氣候將成為常態，台灣各地都可能面對天災風險，但民進黨不僅不專心認真好好救災，反而還無視雨勢與地形的不同，完全以黨派立場出發，對地方政府批飽批滿。中央理應與地方攜手合作，積極防災救災，而不是拿災民的苦難做為弄政治鬥爭耍嘴皮子的工具，如此作為冷血至極。

呂謦煒表示，這次卡努颱風尾造成的豪雨災情，在南投縣仁愛鄉就下了「莫拉克」等級的雨量，48小時內降下1055毫米雨量，而高雄桃源區的雨量雖也達豪大雨等級，卻遠遠不及此數。既然雨量差距甚大，豪雨在南投仁愛鄉與高雄桃源區所造成的災情，自然有程度上的不同。如果高雄遇到如同這次南投仁愛鄉等級的豪大雨，相信民進黨政府一定會盡心盡力迅速救災，那麼為什麼南投仁愛鄉遇到大雨，南投縣政府卻要忍受來自民進黨政府的暗酸與嘲諷？

呂謦煒質疑，若要地方政府超前部署，在地方政府財力有限且河川與山坡地整治恐需跨縣市合作的情況下，中央政府補助地方進行防災抗災建設是最實際的，實際上民進黨政府推動的前瞻建設的水資源建設中也強調要「加強風險管理、上中下游防災減災、禦潮等工作，降低淹水災損，保障人民生命財產安全」。然而，若攤開近期遭受外界質疑的2022年前瞻建設補助經費，高雄市就佔了1265億，反觀這次受災最深的南投縣拿到的補助竟只有80.5億元。民進黨口口聲聲「前瞻建設要縮短城鄉差距」，要平衡南北區域發展、陳建仁要地方政府「超前部署」，結果不但經費大小眼，藍營執政縣市居然還要承受民進黨中央政府的冷嘲熱諷！

呂謦煒抨擊，曾說要民進黨選將走入基層說明前瞻計畫的賴清德，是否應該說清楚，為什麼經費落差這麼大，難道只有都市人要防洪，山區民眾就不必？難道只有綠營縣市需要建設，藍營縣市就不必？民進黨為了捧陳其邁，不惜踐踏其他縣市，選舉選到連政府防災、救災時都想著選舉，賴清德做為民進黨主席又是現在的副總統，難道沒有責任嗎？