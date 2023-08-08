謝典林反對郭台銘獨立參選　朱立倫加碼：那會讓賴清德躺著選

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

在野整合局勢撲朔迷離，力挺鴻海創辦人郭台銘、日前甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林今（8）日表態，希望郭台銘盡快宣布參選、盡快跟柯文哲協調，若協調破局且郭獨立參選的話，「四腳督」就是讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，「我們是絕對不會參加」。對此，國民黨主席朱立倫受訪時說，「我想其實大家都很清楚嘛，只要分裂就是讓賴清德躺著選嘛，讓民進黨放鞭炮嘛。」

謝典林強調，「選舉就是要選贏的，沒有要選輸的，相信郭董也是要選贏的」，且若最後郭還是決定獨立參選，那就是保送民進黨參選人賴清德當選。朱立倫對謝的話表達肯定，不能讓民進黨放鞭炮、讓賴清德躺著選，所以為什麼國民黨一再的呼籲，要團結所有團結的力量，絕對不要做任何親痛仇快的事情。

朱立倫強調，在這個過程當中，大家就是大局為重吧！放下小我能夠以大我為重是最重要的考慮，那這才是大家所期待看到的，國民黨總統參選人侯友宜以及立委候選人，大家都是以這個目標為最高的目標。

至於郭台銘預告近期有「重大消息」要跟大家報告，似乎就是選定了？朱立倫說，全台各地都在團結所有的力量，也透過各種的力量去影響大家的共同的決定，過程當中大家可以看得出來，共識已經越來越清楚，就是任何分裂只是讓民進黨躺著選，讓民進黨放鞭炮，在這種情況之下，大家都會成為團結的助力，絕對不會成為分裂的助力。