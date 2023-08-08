朱立倫火力全開！　批賴清德真正台獨萬歲、轟蔡英文債留子孫

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（8）日對民進黨總統參選人賴清德以及現任總統蔡英文火力全開。先是批賴清德每天造成兩岸兵凶戰危，是更極端的台獨金孫，真正台獨萬歲的主張者；接著砲轟蔡英文讓國人負債創歷史新高，她卻辯稱沒有債留子孫，這個叫做睜著眼說瞎話，完全胡說八道。

朱立倫今陪同黨籍立委參選人林沛祥前往基隆市七堵慶濟宮上香祈福並接受媒體聯訪，當被問到賴清德接受媒體專訪表明不會讓兩岸開戰時，朱表示，民進黨已經搞到兩岸兵凶戰危，全世界都認為這裡是最危險的地方，外賓還是來跟國民黨講說到底會不會打仗？每一個人都因為民進黨的執政都覺得已經是兵凶戰危。

朱立倫批，如果讓台獨金孫當選，如果讓每天喊台獨萬歲、推動台獨的工作者成為台灣的領導人，這不就是讓兩岸成為戰爭的最危險的地方真正的實現嗎？朱強調，這個擔憂不是只有國人擔憂而已，國際人士也一樣的擔憂，所以賴清德最重要不是跟國人解釋，而是還要跟全世界解釋，「他每天造成兩岸兵凶戰危，那他又是更極端的台獨金孫，真正台獨萬歲的主張者，那他怎麼去解釋？我看到他今天的解釋，就是從頭到尾，絕對堅持台獨，這就是他最大的主張！」

媒體也問，蔡英文自認是扁、馬、蔡3任總統之中財政紀律最好的，朱立倫對此大酸，這不是睜著眼說瞎話而已啊，這是連3歲小孩都不會相信的事情啊！朱批，這麼多的特別預算幾乎都是舉債而來，那現在每一個國人的負債都是創造歷史新高，然後告訴告訴國人說沒有債留子孫？沒有債留曾孫？「那請問那個錢誰付啊？蔡政府現在要把那些債幾兆通通把他還完了嗎？所以這個叫做睜著眼說瞎話，真的是完全的胡說八道。」