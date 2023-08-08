表態反對郭台銘獨立參選！　謝典林挺「郭柯合」：選要選贏的

▲彰化縣議長謝典林。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在野整合局勢撲朔迷離，力挺鴻海創辦人郭台銘、日前甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林今（8日）疾呼，在野陣營共推一組正副總統參選人「這是最好的局」，但他希望郭台銘盡快宣布參選、盡快跟柯文哲協調，尤其要在公告總統參選人之前做好協調。不過他也說，如果協調破局且郭獨立參選的話，「四腳督」就是讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，「我們是絕對不會參加」。

針對郭、柯、侯的整合與動向，謝典林今早接受資深媒體人王淺秋中廣「千秋萬事」節目專訪，強調其實只要在野能合作都是好的方向，合作共推一組正副總統參選人「這是最好的局」，合作對象也包括侯友宜，只是侯陣營認為要晚一點整合。

謝典林表示，郭、柯、侯只要有2人先合作，剩下1人就容易被棄保，整合在一起的2人就不容易被邊緣化。謝分析，目前國民黨對於整合沒有彈性，侯友宜只願意擔任總統職務，因此他將期望放在郭台銘與柯文哲兩人「郭柯合」。謝並透露，郭、柯的協調彈性較大，雙方幕僚已進行接觸。謝也期盼，郭、柯兩人不必堅持以誰為主體，只要能夠達到勝選目的，就是符合選民期待。

謝典林並表示，受限總統選罷法等規定，時間往後拖不見得對侯友宜有利，因此希望郭台銘盡快宣布參選、盡快跟柯文哲協調，尤其要在公告總統參選人之前做好協調。當王淺秋問到郭是否已經準備好參選宣言，謝並未承認也未否認。謝只說，總統選戰格局比較大，協調需要花時間，所以要快一點爭取時間，尤其要在公告總統參選人之前做好協調，所以他個人是希望郭盡快宣布參選。

儘管謝典林希望郭台銘盡快宣布參選，以促成在野整合，但如果整合破局的話，謝則坦言，若到時郭還是決定獨立參選，那就是保送民進黨參選人賴清德當選，「我們是絕對不會參加」。謝強調，「選舉就是要選贏的，沒有要選輸的，相信郭董也是要選贏的」。反之，若有2人先行整合成功，謝則研判，只要有贏的機會，相信全部議長都會願意參與，甚至連縣市長也都會共襄盛舉。