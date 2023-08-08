杭州養老院推「多代同樓」　每月陪伴逾10小時「免房租」

▲杭州養老院推出「多代同樓」，每月陪伴逾10小時提供免費的公寓式住宅。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

杭州濱江區民政局推出「多代同樓」陪伴性養老項目，相關養老機構正在招募第3批陪伴者。為吸引陪伴者特別是剛參加工作的青年入住，每月提供不少於10小時的陪伴，養老機構就提供免費的公寓式住宅。

據《上觀新聞》報導，相關單位招募年輕人免房租入住養老機構，陪伴者需要每月為院內老人提供不少於10小時的陪伴服務，滿足老年人社會情感上的需求，在他們當中有老師、公司職員、醫生等。

濱江區民政局副局長蔣瀅介紹，為確保年輕人與老人實現精準配對，項目實施前，區民政局聯合養老院進行走訪，對院內不同類型老人進行生活習慣和性格畫像調查，同時聯合區教育局、社發局、公安局等部門，對年輕人進行選拔。

區民政局工作人員表示，「多代同樓」由該局在多次調研後提出，2019年開始以區內最大的養老機構陽光家園為試點，已有2批15人完成陪伴服務，第3批將招募15至20人，面試通過後簽訂協議，期限1年，除每個月300元人民幣（約1200元新台幣）管理費外，每月需完成最低10小時的陪伴，可以是參與各種活動，或陪老人聊天、吃飯、散步等。

報導指出，招募沒有年齡限制，但機構更希望年輕人加入。對陪伴者有以下要求，在區內用人單位工作、已簽勞動合同，或持有區內營業執照；市區（六城區）無住房；學歷大專及以上，有醫學、心理學、信息化、文化藝術、法律、黨建專業背景的同等條件下優先。