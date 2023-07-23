吃「檳榔+辣條」又喝冰可樂　陸19歲少年胃穿孔送醫

▲19歲少年吃檳榔和辣條後，又喝冰可樂導致胃穿孔。（圖／達志／示意圖）

記者林郁婷／綜合報導

浙江杭州一名19歲少年日前晚餐時，吃了檳榔和辣條後，感覺到胃有點脹痛，隔天下午又喝掉半瓶冰可樂，沒想到胃痛得更加厲害，送醫檢查竟是「胃穿孔」，經過治療目前已順利出院。醫師也呼籲，胃穿孔近幾年有年輕化趨勢，很大一個原因就是擁有不良的飲食習慣。

《澎湃新聞》報導，陳姓少年日前因為晚餐時沒胃口，就選擇吃檳榔和辣條「兩件套」，吃完後感覺胃脹痛，到了隔天下午他又喝半瓶冰可樂，胃疼變得更加劇烈，最後受不了只能送醫急救。

▲醫生表示，少年長期飲食不健康。（圖／翻攝自澎湃新聞）



杭州市第一人民醫院胃腸肛外科副主任醫師孔文成表示，檢查後發現，陳姓少年整個腹腔有游離的氣體和液體，初步判斷是一個穿孔，電腦斷層後來也證實，是上消化道的穿孔，經過相關修補手術和治療，如今已痊癒回家，「喝冰可樂只是一個誘因，追根究柢仍是長期不健康飲食導致。」

據了解，胃穿孔最常發生在40至50歲，特別是愛喝酒的中年人身上，但由於年輕人不良的飲食習慣，近幾年胃穿孔患者的年齡逐漸下降。

孔文成也指出，檳榔除了傷害口腔黏膜外，吃下肚後對胃壁黏膜也會有損傷，造成長期持續的慢性發炎症狀，再加上又吃了辣條，對胃部刺激更大，也讓胃壁變薄，最後演變成穿孔。