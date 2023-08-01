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杭州「西瓜王」再度種出大瓜　39公斤刷新全省紀錄

▲▼杭州西瓜王滕雁鳴，今年種出39公斤的西瓜再次刷新紀錄。（圖／翻攝微博）

▲杭州西瓜王滕雁鳴，今年種出39公斤的西瓜再次刷新紀錄。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江杭州富陽區場口鎮場口村的滕雁鳴，是一名熱愛種植的農民，去年他種的瓜在網上引起關注。經過不斷嘗試和努力，在今年種出一個比去年還重西瓜，以39.02公斤的重量再度刷新全省紀錄。

滕雁鳴表示，種瓜是一項辛苦又需要技巧的工作。他種瓜的地方離家門口大約有1.5公里的路，每天早晚都要給西瓜澆水、防蟲害。他說，如果稍有鬆懈，到了一定時間西瓜的根部就會腐爛，所以需要時刻看西瓜的生長情況。

據《北晚在線》報導，滕雁鳴種西瓜種了三年，今年種出的大西瓜，是三年來最重的，種子是朋友送的，這個西瓜的品種叫做撫州黃瓤。去年最重的西瓜也是滕雁鳴種的，重量達32.1公斤，在今年的比賽中更是刷新紀錄，測量顯示39.02公斤，比去年重了6.92公斤。

為了種出這個西瓜，滕雁鳴說他想盡辦法，在種瓜的地方沒有貪多，精心在15平方的地，種了兩株西瓜。他還說，整株藤蔓上，只保留有限的大瓜數，其他個頭小的瓜都要摘掉，保證大瓜有充足養份，這樣種出來的瓜，一般個頭大的味道也好。為了種出大西瓜，買了很多瓜種，其他的不是不出苗，就是瓜小。

省農科院蔬菜所西甜瓜研究室主任壽偉松說，按滕雁鳴現在的技術水平，明年可以種的更大，預計超過40公斤沒問題，後續將提供一系列技術，幫助他種出更大、更重的西瓜。

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