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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州「馬來熊」像人扮的！　動物園「本熊」回覆：居然有人懷疑我

記者魏有德／綜合報導

杭州動物園一頭「馬來熊」近日被遊客拍下「站立」、「揮手」討食物等動作，再加上這頭熊的背後看起來毛皮皺摺處像是「布偶裝」，影片在網路上引起部分網友質疑。對此，杭州動物園先是出面闢謠稱，「肯定不是人扮的....」30日還逗趣的讓「本熊」親自發文，「我好好地營業上班，居然有人懷疑我找替身？」

▲杭州動物園一頭馬來熊被誤認為是工作人員扮的。（圖／翻攝光明網）

▲杭州動物園一頭馬來熊被誤認為是工作人員扮的。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，近日，有網友發視頻（影片，下同）稱，杭州動物園黑熊疑似人扮演的。視頻中，「黑熊」站立和遊客互動。該網友稱，黑熊怎麼「人裡人氣」？該視頻引起熱議，有人說，「下半身的褶皺確實有點像外套。」也有人說，「這懷疑…能再離譜一點嗎？」

對於外界質疑，杭州動物園回應稱，「肯定不是人扮的，40°C高溫人套個皮毛也受不了。」至於影片中提到的「黑熊」，實際上也是錯誤的。

動物園工作人員表示，其實牠是馬來熊，也是世界上體型最小的一種熊，「熊科動物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打鬥的時候都會站起來，而馬來熊性情比較溫和，站起來可能是跟遊客互動。」

▲杭州動物園藉機對外界科普一下馬來熊的保育知識。（圖／翻攝杭州動物園官微）

▲杭州動物園藉機對外界科普一下馬來熊的保育知識。（圖／翻攝杭州動物園官微，下同）

不僅如此，杭州動物園隔天還貼心的讓「本熊」出面回應。據了解，這頭馬來熊名叫「安吉拉」，牠和另一頭馬來熊「大陸」從2020年開始生活在杭州動物園。

▲杭州動物園藉機對外界科普一下馬來熊的保育知識。（圖／翻攝杭州動物園官微）

「安吉拉」也透過杭州動物園的官方帳號「發文」稱，我是馬來熊安吉拉，昨天我下班後，接到園長的電話，問我是不是偷懶沒有上班，找了兩腳獸來代替我，「沒想到我熊在山中坐，熱搜從天降。有人覺得我站起來的樣子人裡人氣，看來你們是太不了解我。想想之前還有遊客覺得我身材嬌小不是熊！我再和大家強調一下，我是馬來熊！不是黑熊！不是狗！是馬來熊！」

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