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大陸 大陸焦點 特派現場

破萬元名牌T卹「洗1次秒褪色」　Gucci：不建議自己洗

記者林郁婷／綜合報導

杭州一名男子近日在精品專櫃買了一件T卹，要價4400元（人民幣，約新台幣19000元），穿了2天後想洗一洗，不料衣服才剛碰到清水，兩邊的袖子立刻褪色，旁邊白色部分則被染到淡淡的綠色，讓他相當傻眼，也被網友笑虧，「只能穿一次也證明是真的奢侈品了」。

據《中國經濟周刊》報導，楊姓男子到杭州大廈的Gucci專櫃，購買一件4400元的男士T卹，穿了2天後自己用清水清洗，沒想到綠色袖子瞬間褪色，比剛買的時候淡了一點，旁邊白色的地方也出現淺淺的綠色，讓他傻眼直呼，「袖口這麼嚴重的褪色，我隨便到哪家店幾十塊錢的衣服，也不可能穿兩天就會褪色」。

▲▼名牌T卹一個月褪色2次。（圖／翻攝自微博／小強熱線-浙江教科）

▲名牌T卹一個月褪色2次。（圖／翻攝自微博／小強熱線-浙江教科）

楊男將衣服送回原店修復，20天後拿到，並得到店員保證「不會再出現褪色情況」，然而他之後又洗了一次發現，這件衣服還是會褪色，於是再次打電話給專櫃說明情況，這次卻沒有得到對方的回應。

Gucci客戶服務中心針對此事指出，「建議送到專業的干洗店，我們不建議你自己清洗，清洗不當的情況下，的確可能會產生這樣的情況」；對於這個解釋，楊男表示無法接受，自己買過很多Gucci的T卹，一直都是用這個方式清洗，「我一直在穿古馳的，也是相信這個大品牌，沒想到是這個質量」，如今只希望能退換褪色的衣服。

▲▼名牌T卹一個月褪色2次。（圖／翻攝自微博／小強熱線-浙江教科）

對此，Gucci表示，「下一步會和楊先生以及門店方面溝通，盡快核實情況」。

網友都認為這種情況很正常，奢侈品質量差出了名的，居然還有這麼高的期待」、「如果不是一次性的，說明還不夠奢侈」、「專櫃修復的時候沒有告訴他別自行清洗嗎？不過只能穿一次也證明是真的奢侈品了」、「說明了衣服的材料就有問題」。

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