打工換宿撿屍醉女　色男被「踹到投降」再賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子2022年8月至9月間在屏東某旅店打工換宿，卻趁著舉辦離職員工歡送會時，將酒醉的A女抱走企圖性侵，結果遭女方持續用腳猛踹，最終沒有得逞。屏東地院法官審理後，考量到雙方已經達成和解，於是依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付10萬元，還要接受48小時的法治教育課程。

▲A女喝醉之後險些遭鄭男性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

起訴書中記載，鄭男2022年9月3日深夜11、12時許在旅店1樓參加為離職員工舉辦的歡送會，一行人狂歡到隔日凌晨1時許，他發現A女酒後微醺坐在2樓樓梯口休息，竟起了色心，將人抱到2樓房間企圖性侵。

A女當時以為自己擋到樓梯走道通行，第一時間並未反抗，沒想到接下來卻遭到鄭男強吻、脫衣襲胸，嚇得趕緊出聲表示不要，並將頭撇開躲避親吻，同時將身體蜷縮起來，再持續用腳猛踹反抗，雙方僵持數秒鐘後，鄭男才作罷離開，她則立刻向警局報案。

對於上述犯行，鄭男到案後均坦承不諱。屏東地院法官認為，鄭男為逞一己私慾，未尊重A女意願，妨害A女身體及性自主決定權的行使，造成女方身心受創，行為十分不可取，考量到他已經與A女達成和解，也取得諒解，最終依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，還要向公庫支付10萬元，並接受48小時的法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。