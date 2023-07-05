開公務車載3子女遊花蓮「4千油錢報公帳」　前高樹鄉長被判8個月

記者黃翊婷／綜合報導

前屏東縣高樹鄉鄉長廖文賢被控在2017年任職期間，開公務車與3名子女前往花蓮旅遊，還用鄉公所的加油卡加油4019元，因而遭舉報公器私用。雖然廖文賢表示前往花蓮是為了行銷農產品，他還送了1箱鳳梨給當時的花蓮縣長傅崐萁，但並未獲得屏東地院法官採信，日前被依背信罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

▲廖文賢被控開公務車載子女去花蓮玩。（圖／翻攝自Facebook／廖文賢）

判決書中記載，廖文賢2017年間擔任高樹鄉鄉長時，於同年7月13日至16日駕駛公務車載著3名子女前往花蓮旅遊，並先後在高樹鄉、花蓮、台南永康的加油站加油，總計4019元，使用的還是鄉公所為公務車申辦的加油卡，因此遭舉報公器私用。

廖文賢表示，該行程是公務行程，他曾私下透過電話聯繫住在花蓮的孫姓友人，拜託對方與時任花蓮縣長的傅崐萁聯絡，他想打開水果銷售通路，就載著10箱鳳梨前往花蓮，過程中有向助理、時任建設課的陳姓課長報告，借用公務車也有經過報備，因為路途較遠，所以有請兒子幫忙駕駛，隨行的還有2名女兒，「我女兒在台中市上學，所以回程我們開中橫，到台中市讓我女兒下車。」

陳男證稱，2017年7月間他在高樹鄉公所擔任建設課課長，廖文賢在行程前1天說要載鳳梨到花蓮縣政府推廣農產品，因為數量很多，平時使用的公務車太小裝不下，所向他借用建設課較大台的公務車，他在鄉公所地下室停車場有看到鳳梨的箱子；至於加油費用，建設課都是1個月結1次，農產品推廣則是農業課在負責，廖文賢去之前、回來後均無說明如何推廣農產品。

孫姓友人也證稱，因為父母認識傅崐萁，廖文賢曾事先打電話請他們幫忙聯繫，但沒有說要做什麼事，他帶著廖前往宮廟祭神活動現場，等到現場人員忙完，傅崐萁才出來與廖碰面，「他們有說話，那時鳳梨在車上，他（廖文賢）搬鳳梨下來，拿1箱給傅崐萁，剩下的分給旁邊在場的局處首長。」

屏東地院法官認為，地方政府首長之間確實會因為公務業務往來或私人交情而有來往，但廖文賢一開始接受廉政官訊問時，供稱該趟行程單純是為了與友人敘舊，後來才改口說是要請崐萁協助開啟農產品銷售管道，屬於公務行程。

法官接著指出，若是公務行程，就應該遵循正當行政程序，事先申請公假，並先以公文簽呈、發文方式，知會高樹鄉公所及花蓮縣政府相關權責人員，說明公務目的，研擬出具體措施及相應作為，再請公務司機或鄉公所相關科室人員隨行前往，而不是在沒有任何公文簽呈的情形下，私下聯繫友人接洽，也沒有請鄉公所相關科室人員陪同，反而還帶著子女前往，如此方式，實在讓人難以信服他的目的是為了推廣農產品。

退一步而言，法官表示，就算廖文賢真的是為了推廣高樹鄉的農產品，也可以透過正式公文發函知會花蓮縣政府，告知目的後，再以宅配方式寄送1、2箱農產品過去就好，何必大費周章特地大老遠開車過去；此外，油錢的部分，廖文賢曾說，從花蓮回屏東有繞道台中，油錢相差甚多，會把錢補回，但後來忘記付，足見該行程就是私人行程，與公務無關，最終不採信他的說詞，並依背信罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。