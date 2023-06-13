房東戀上女房客「勸妻5人行」　兒證實：做不到就不要我們

記者黃翊婷／綜合報導

彭姓男子與吳姓妻子因故協議分居，卻與蘇姓女房客發展出「超友誼」關係，面對質問，還說出「我們希望我們5個人好好相處」等話，結果被妻子告上法院求償130萬元。雖然彭男、蘇女矢口否認，但有對話錄音譯文、兒子證詞為證，最終屏東地院法官判兩人應賠償吳女30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲彭男要求妻子、兒子與蘇女好好相處。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

吳女在判決書中主張，她和彭男是夫妻關係，先前因為細故協議分居，沒想到蘇女明知丈夫已婚，仍在2021年4月發展出不正常交往，甚至同居，嚴重侵害她的配偶權益，因此決定提告求償130萬元。

面對妻子的指控，彭男辯稱，自己住在屏東的住處，妻子和兒子很少跟他連絡，之前在高雄的時候曾受到蘇女幫助，所以把房子的一部分出租給對方放東西，但兩人並非男女朋友，也沒有同居。

蘇女也表示不認識吳女，也不知道彭男已婚，她在高雄工作，當然也住在高雄，向彭男租房子是拿來放東西的，每次拿租金過去就馬上離開，對方請吃飯也客氣拒絕，「我是專程拿房租給他而已，我沒有跟他同居」。

然而，在夫妻倆的對話錄音譯文中，彭男曾向妻子表示，「我們5個人，妳聽我說，我決定以後如果我們兩個沒離婚，這間屋子小孩還有份，但是我們一旦離婚，妳什麼東西都沒有」、「我們希望我們5個人好好相處，如果妳堅持不跟人家好好相處，我真的沒辦法替妳想」、「如果妳要每次都提過去的事情，妳就沒辦法跟我好好相處，妳跟她怎麼可能有辦法好好相處」。

夫妻倆的兒子也出庭證稱，覺得父親和蘇女是情侶關係，他平均2、3個月會回去屏東1次，蘇女每次都在，還會像女主人一樣招呼他，詢問是否要吃飯或吃水果，有一次父親帶他、弟弟和母親去參觀房子，說如果他們可以跟蘇女好好相處，就能住在3、4樓，蘇女也會住在一起，如果不能就不要他們了，當時蘇女就在1樓煮菜，但他們沒有留下來吃飯，「所以我覺得她有住在裡面」。

屏東地院法官認為，彭男並未否認錄音譯文中提到的「5個人」是指他、兩名兒子、妻子和蘇女，加上兒子的證詞，可知蘇女前往彭男住處並非短暫停留，而是會留宿，最終認定兩人確實有同居關係，交往緊密，已非一般房東與房客，其行為共同侵害吳女的配偶權，因此判兩人應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。