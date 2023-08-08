工人酒駕追撞2車　等酒測再偷喝1罐！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

屏東潘姓工人今年1月初在工地飲用啤酒，接著開車上路，卻在行經屏東縣潮州鎮光春路與光明路口時，追撞前方正在停等紅燈的車輛，甚至在酒測前，趁警方不注意再偷喝1罐啤酒。屏東地院法官審理後，考量到潘男是初犯，因此依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲潘男在酒測前趁警員不注意，竟偷喝1罐啤酒。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，潘男今年1月4日下午4時許在工地飲用啤酒之後，仍堅持開車上路，同日傍晚6時13分左右他行駛至屏東縣潮州鎮光春路與光明路口，因為酒後疲倦控制能力降低，來不及剎車，不慎追撞前方正在停等紅燈的李姓駕駛的車，該車又往前推撞到陳姓駕駛的車。

然而，警方獲報到場處理時，潘男竟趁警員不注意，在酒測前偷喝1罐啤酒，測得的吐氣所含酒精濃度達到每公升0.23毫克。檢方認為，潘男在酒測前飲酒企圖脫免罪責，但還是掩蓋不了他酒駕的事實，因此依法起訴。

屏東地院法官認為，潘男明知酒駕害人害己，仍執意開車上路，結果發生追撞事故，行為實在不可取，考量到他是初犯，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

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