丈夫愛多劈　正宮聽18分鐘「車上撞擊聲」崩潰告小三

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓人妻婚後發現丈夫長期與多名異性有疑似不正當的交往關係，2022年1、2月間她意外發現行車記錄器錄下丈夫與蔡姓女子車震的過程，不僅有親吻聲，還有撞擊聲、呻吟聲，憤而決定對蔡女提告求償100萬元。雖然蔡女矢口否認，但屏東地院法官對比過行車記錄器、停車場監視器畫面之後，認為她確實與吳女的丈夫在車上發生性行為，最終判她應賠償30萬元較為適當。

▲吳女指控蔡女和丈夫在車上發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

吳女在判決書中主張，丈夫婚後長期與多名異性疑似有不正當交往關係，因為考慮到子女尚年幼，她選擇隱忍，無奈仍無法挽回丈夫的心；2022年1月31日、2月3日她意外在車上的行車記錄器發現丈夫車震蔡女的鐵證，不僅錄到親吻聲，還有撞擊聲、呻吟聲，因此決定提告求償100萬元。

面對正宮指控，蔡女辯稱，當時她只是經過停車場，行車記錄器錄到的男女親密行為聲音，因為檔案品質不佳，送交法務部調查局進行聲紋比對也無從比對，不足以證明就是她；退一步而言，就算她和吳女的丈夫發生男女親密關係，但吳女並未舉證兩人交往時，她是否知悉男方已婚這件事，既然不是故意侵害配偶權，當然也不構成民法侵權行為的法定要件。

然而，屏東地院法官檢視行車記錄器、停車場監視畫面等證據，發現在18分鐘的檔案中，可以清晰聽見男女調情的聲音，期間穿插撞擊聲、呻吟聲，可見當時應該正在進行性行為，接著男方說道「小心喔，我幫妳開門」，緊接著就是關車門的聲音，蔡女便出現在車頭的位置。

法官認為，從檔案畫面、聲音連貫的情形判斷，當時車上錄到的女聲，應當就是蔡女，況且該停車場並非行人進出頻繁的地方，在事發時間段內也沒有其他人經過，最終不採信她的說詞，判她應賠償吳女30萬元較為適當，全案仍可上訴。