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社會 社會焦點 保障人權

人妻懷疑夫出軌　怒丟她素雞嗆補身體：感謝陪我老公睡2次

記者黃翊婷／綜合報導

屏東楊姓人妻不滿丈夫與女同事A疑似有曖昧關係，2022年10月間帶著拜拜用的素雞上門嗆聲，「很感謝妳陪我老公睡2次，我送這隻雞給妳補身體」，結果反而害慘自己，日前被屏東地院法官依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

拜拜,寺廟,供品,神桌,三牲（示意圖／CFP）

▲楊女拿拜拜用的供品羞辱A女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，楊女的丈夫在屏東縣某商店工作，她懷疑丈夫與同事A女發生婚外情，2022年10月24日早上夫妻倆大吵一架，她一氣之下帶著拜拜用的素雞，跑到丈夫工作的店找人理論，一看到櫃檯前面的A女，隨即上前嗆聲，「很感謝妳陪我老公睡2次，1次3百塊，2次6百塊，我送這隻雞給妳補身體」。

楊女說完便把素雞丟在櫃檯上，自己轉身離去，留下尷尬的A女和老闆面面相覷。事後A女不甘受辱，決定報警並提告；楊女挨告之後坦承的確有在上述時間、地點嗆聲，但沒有公然侮辱的意思。

屏東地院法官認為，楊女遇到事情不思以理性和平的方式解決，竟以言語、丟置物品等方式侮辱A女，行為確實不應該，考量到A女堅持不和解，她也沒有賠償半毛錢，最終依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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