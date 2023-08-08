大稻埕花火颱風停放2次　8／9加碼翻倍放360秒...北市警擴大交管

▲大稻埕花火停放2周，將在9日重新釋放，時間也從180秒翻倍加碼360秒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大稻埕花火節，每週三都會舉辦煙火施放活動，但因颱風攪局停辦2次，9日將迎來8月份第一場煙火秀，原本的180秒將會加碼360秒，屆時將會有大批人潮湧入大稻埕，警方也將到場疏導交通，避免下班尖峰時刻造成車輛堵塞的問題。

警方指出，颱風攪局停辦兩次的「2023大稻埕夏日節」，9日將點燃8月份第一場煙火秀，原180秒的施放時間將加碼至360秒，北市政府警察局交通警察大隊，將盯緊市民大道、環河高架道路下班尖峰車流狀況。

警方表示，9日下午3時起，將會派員路況查報、彈性疏導，並視車流狀況實施控燈，藉提早疏導措施，紓解周邊下班尖峰車潮，維持交通動線順暢。

北市警局再次提醒活動期間仍將執行多項交管措施，淡3至5號水門10時至24時堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道以及19時至21時30分淡3至5號水門禁止車輛進出。

另外，也將擴大管制措施以及範圍，首先第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含）。

在路口部分，煙火釋放完畢後，在7時30分許，主要以環河北路、民族西路口管制往南；鄭州路、塔城街口管制往西；民生西路、延平北路口管制往西。

高架（快速）道路部分，主要以華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制、環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道以及和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制，最後淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北。