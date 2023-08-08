控中國海警在南海「高壓水砲」攻擊補給船　菲律賓召大使抗議

▲菲律賓指控，中國海警使用高壓水砲，攻擊在南海執行補給任務的菲律賓船艦。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓政府指控，該國補給船在南海執行任務時，遭中國海警使用高壓水砲攔截與攻擊，當局已經召見中國大使，並向北京提出外交抗議。不過，中國海警局8日公布影片強調，此舉為「警示性水砲噴射」，且全程保持理性克制。

菲律賓武裝部隊表示，該國船艦5日執行馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre）補給任務時，在南沙群島東部的愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）遭到攻擊。另一艘船艦卸除物資時，也被中國海警的危險操作干擾。

菲律賓外交部發言人表示，副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）7日召見中國大使黃溪連提出抗議，駐中國大使弗洛克魯茲（Jaime FlorCruz）也向中國外交部提出抗議。她透露，2020年迄今，馬尼拉已向北京提出445次外交抗議，光是今年就高達35次。5日水砲事件發生後的數小時內，該部一度無法透過海上溝通機制，聯繫中國外交部。

▲中國海警局也公布事件影片，宣稱中方全程理性克制。（圖／翻攝中國海警局）



菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，菲律賓外交部已向北京提出普通照會，並且附上事件相關影音。他將在7日一場指揮會議上討論，該如何回應中國在南海的最新侵略性行動，「面臨這些挑戰，我們持續維護我們的領土權利，這也符合國際法及聯合國海洋法公約。」

不過，小馬可仕也強調，菲中溝通管道保持暢通是很重要的，他也曾提議建立2國領袖的直接溝通管道，以避免不幸事件發生，包括「在我們的漁場封鎖我們的漁民，並且恫嚇我們的海上部隊」。