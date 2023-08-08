美國力挺菲律賓｢合法海洋活動｣　中方斥美為菲挑釁行為站台背書

▲菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水炮攻擊。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓指責中國海警向菲律賓船發射水炮，中國指責菲律賓船「非法」進入其水域。美國務院發聲明支持菲律賓，重申《美菲共同防禦條約》的承諾，並援引國際法庭2016年7月的裁決說，中國對菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁周圍海域的主張不合法。對此，大陸外交部怒批，美國國務院罔顧事實，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。

據《央視新聞》報導，大陸外交部官網7日晚上以記者回答的方式發出新聞稿。記者詢問，美國國務院近日發表聲明稱，中方對菲方向仁愛礁「坐灘」軍艦運送輪換人員和補給物資的船隻進行攔阻並使用水炮攻擊違反國際法，威脅地區和平與穩定，呼籲中方遵守南海仲裁案裁決。美方支持菲方「合法海洋活動」，聲稱對菲海警的武裝攻擊將觸發《美菲共同防禦條約》。請問中方對此有何評論？

大陸外交部表示，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分。仁愛礁問題的歷史經緯十分清楚。1999年，菲律賓派一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，企圖改變仁愛礁「現狀」，中方當即提出嚴正交涉，要求菲方拖走該軍艦。菲方多次承諾將拖走該軍艦，但直到今天尚未履行承諾。不僅如此，菲方還企圖對該軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁永久佔領。

▲陸海警局控菲律賓4船闖入仁愛礁海域。（圖／翻攝陸海警局）

大陸外交部指出，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。菲方舉動侵犯了中方主權，違反了《南海各方行為宣言》。中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，現場操作專業、克制，無可非議。

大陸外交部批評，美國國務院罔顧事實，發表聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。一段時間以來，美國慫恿、支持菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦，甚至派軍機軍艦在海上配合支持菲方，並動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方。美方這一做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，其圖謀是注定不能得逞的。

大陸外交部強調，「南海仲裁案是美國幕後操縱的、以法律為幌子的政治鬧劇。其所謂裁決違反了包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。美方拿這一非法裁決說事，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志。我們敦促美方停止利用南海問題搬弄是非、挑撥離間，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重地區國家為維護南海和平穩定所作的努力。｣