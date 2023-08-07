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中菲仁愛礁衝突原因曝　二戰破舊軍艦「坐灘」已24年

▲▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

▲菲律賓指控中國海警使用水砲攻擊。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊，已違反國際法。對此，中國大陸海警局7日回應，菲律賓不顧中方勸阻，執意派船擅闖仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，中國依法予以攔阻，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

陸海警局表示，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉，菲方多次明確承諾拖走「坐灘」軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領，「菲方此舉嚴重侵犯中方主權，違背了自身承諾，違反了國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。」

▼菲律賓二戰時期的破舊軍艦已「坐灘」仁愛礁20多年。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

陸海警局提到，中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁的原狀，同時，從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

陸海警局指出，但一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦，「中方多次通過外交渠道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。」

陸海警局說，最近他們獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。

▼破舊軍艦上還有菲律賓軍人駐守。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

陸海警局進一步指出，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，「中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。」

陸海警局強調，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的，「中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。」

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