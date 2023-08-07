中菲仁愛礁衝突原因曝　二戰破舊軍艦「坐灘」已24年

▲菲律賓指控中國海警使用水砲攻擊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊，已違反國際法。對此，中國大陸海警局7日回應，菲律賓不顧中方勸阻，執意派船擅闖仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，中國依法予以攔阻，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

陸海警局表示，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉，菲方多次明確承諾拖走「坐灘」軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領，「菲方此舉嚴重侵犯中方主權，違背了自身承諾，違反了國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。」

▼菲律賓二戰時期的破舊軍艦已「坐灘」仁愛礁20多年。（圖／達志／美聯社）



陸海警局提到，中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁的原狀，同時，從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

陸海警局指出，但一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦，「中方多次通過外交渠道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。」

陸海警局說，最近他們獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。

▼破舊軍艦上還有菲律賓軍人駐守。（圖／達志／美聯社）



陸海警局進一步指出，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，「中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。」

陸海警局強調，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的，「中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。」