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大陸 大陸焦點 特派現場

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

▲中國大陸海警局公布噴射水砲影片。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊。對此，中國大陸海警局8日公布了相關影片，強調進行的是「警示性水砲噴射」，且全程保持理性克制。

▼菲律賓公布的衝突畫面。（圖／路透社）

▲▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

大陸海警局7日表示，最近他們獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。

大陸海警局指出，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，「中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。」

▼陸方公布的衝突畫面。（圖／翻攝陸海警局）

▲▼陸海警局控菲律賓4船闖入仁愛礁海域。（圖／翻攝陸海警局）

陸海警局強調，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的，「中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。」

另外，大陸外交部也在8日發出聲明，要求菲律賓拖走已經在仁愛礁「坐灘」24年的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方多次明確承諾拖走在該礁非法『坐灘』的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。」

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

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