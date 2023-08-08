水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

▲中國大陸海警局公布噴射水砲影片。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊。對此，中國大陸海警局8日公布了相關影片，強調進行的是「警示性水砲噴射」，且全程保持理性克制。

▼菲律賓公布的衝突畫面。（圖／路透社）



大陸海警局7日表示，最近他們獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。

大陸海警局指出，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，「中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。」

▼陸方公布的衝突畫面。（圖／翻攝陸海警局）



陸海警局強調，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的，「中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。」

另外，大陸外交部也在8日發出聲明，要求菲律賓拖走已經在仁愛礁「坐灘」24年的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方多次明確承諾拖走在該礁非法『坐灘』的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。」

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

