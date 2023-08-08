陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

▲菲律賓指控中國海警使用水砲攻擊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊，已違反國際法。對此，中國大陸外交部8日發出聲明，要求菲律賓立即從仁愛礁拖走「坐灘」的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

大陸外交部表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）



大陸外交部指出，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

大陸外交部說，南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的，「中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。這一立場是明確的、堅定的，是維護國際法治的正當舉措。」

大陸外交部還說，一段時間以來，中方通過外交渠道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方盡快商談管控仁愛礁局勢的措施。

大陸外交部進一步解釋，菲方卻無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因，「中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。」

大陸外交部強調，菲律賓是中國重要的海上鄰國，中菲雙方曾就管控海上爭議達成重要共識，「中方願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。」