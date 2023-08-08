　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

▲▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

▲菲律賓指控中國海警使用水砲攻擊。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊6日指控，中國的海警船5日在南沙仁愛礁海域對菲的船隻及人員進行攔阻，並使用水砲攻擊，已違反國際法。對此，中國大陸外交部8日發出聲明，要求菲律賓立即從仁愛礁拖走「坐灘」的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

大陸外交部表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

大陸外交部指出，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

大陸外交部說，南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的，「中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。這一立場是明確的、堅定的，是維護國際法治的正當舉措。」

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

大陸外交部還說，一段時間以來，中方通過外交渠道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方盡快商談管控仁愛礁局勢的措施。

大陸外交部進一步解釋，菲方卻無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因，「中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。」

大陸外交部強調，菲律賓是中國重要的海上鄰國，中菲雙方曾就管控海上爭議達成重要共識，「中方願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。」

ET快訊
蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市
靜宜女大生為愛赴緬4個月！　現況曝光
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄
林秀琴房產遭法拍「崩潰哀求」！　全家被貼封條

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

下水抓魚竟「摸出砲彈」　43歲男輕放岸上後急報警

大水沖不倒龍王廟！　北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

烏克蘭和平峰會後「中俄外長秒熱線」　王毅：中俄是靠得住的好夥伴

麥當勞中國全力擴店　估2028年將破一萬家

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

20歲男噴防曬突暴喘…X光見「雙肺全白了」　醫警告一用法很危險

美國力挺菲律賓｢合法海洋活動｣　中方斥美為菲挑釁行為站台背書

陸11歲女童遭殺害拋屍江邊！　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

下水抓魚竟「摸出砲彈」　43歲男輕放岸上後急報警

大水沖不倒龍王廟！　北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

烏克蘭和平峰會後「中俄外長秒熱線」　王毅：中俄是靠得住的好夥伴

麥當勞中國全力擴店　估2028年將破一萬家

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

20歲男噴防曬突暴喘…X光見「雙肺全白了」　醫警告一用法很危險

美國力挺菲律賓｢合法海洋活動｣　中方斥美為菲挑釁行為站台背書

陸11歲女童遭殺害拋屍江邊！　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

賣房燒百萬挺兒足球夢　旅歐小將袁永誠紀錄片計畫啟動

高凌風離世9年！葛兆恩悲痛「牽不到你的手」　 憶最後一個父親節

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

快訊／張震嶽搶救溺水男「驚睹奪命過程」　遊客玩皮艇誤入深水區喪命

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

巫苡萱裸泳保持零色差！藍星蕾「露屁股蛋」被虧心機女

彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

拒絕頭飾讓朴寶英尷尬？　朴敘俊親發長文「澄清3熱議真相」

54歲才當爸　夏靖庭父親節吐願望「健康陪他們長大」

大陸熱門新聞

6歲兒包莖手術10天後死亡！爸心痛

陸11歲女遭殺拋屍江邊　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

台生湖南廣電實習之旅「大開眼界」

閩台青年人才研學營開跑

男為初戀紋「條碼」 　分手洗不掉相親失敗

刺青大哥從江蘇跑去涿州煮飯：保障有飯吃

阿拉斯加犬被領養不到1天…狗肉店找到！

「電影院裝按摩椅墊」掀話題　專家：屬綑綁式消費

20歲男噴防曬突暴喘　X光見「肺全白了」

中國經濟疲弱　多家機構預測7月CPI轉負

碼頭「魚群跳躍」激水花　疑天氣熱缺氧

香港6怪事　第3點公認「最撐不住」

長沙兩岸青年籃球營「以球會友」

更多熱門

相關新聞

美稱支持菲律賓合法海洋活動　大陸：罔顧事實堅決反對

美稱支持菲律賓合法海洋活動　大陸：罔顧事實堅決反對

菲律賓指責中國海警向菲律賓船發射水炮，中國指責菲律賓船「非法」進入其水域。美國務院發聲明支持菲律賓，重申《美菲共同防禦條約》的承諾，並援引國際法庭2016年7月的裁決說，中國對菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁周圍海域的主張不合法。對此，大陸外交部怒批，美國國務院罔顧事實，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。

高中被潔丹妮兒打爆　游沁樺成功復仇

高中被潔丹妮兒打爆　游沁樺成功復仇

中菲仁愛礁衝突原因曝　軍艦「坐灘」24年　

中菲仁愛礁衝突原因曝　軍艦「坐灘」24年　

菲運送軍品被攔截！南海遭中國水砲攻擊

菲運送軍品被攔截！南海遭中國水砲攻擊

陸：菲船載「違規建材」闖仁愛礁海域

陸：菲船載「違規建材」闖仁愛礁海域

關鍵字：

仁愛礁坐灘菲律賓

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面