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社會 社會焦點 保障人權

「逼船長吃屎虐殺」天道盟要角柬埔寨落網　孿生兄弟仍在逃

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

天道盟不倒會要角陳啟祥和他的孿生兄弟陳啟東，前年因買賣毒品糾紛，擄走吳姓船長、船員等4人凌虐6小時，其中吳姓船長被凌虐致死，檢警調查發現吳姓船長全身瘀血腫脹面積超過50%，且生前遭餵食糞便，甚至遭氣動釘槍穿刺，死狀相當悽慘。陳姓兄弟犯後潛逃到柬浦寨繼續販毒，日前柬國與我國合作偵破走私案時逮捕陳啟祥，而陳啟東仍在柬國逃竄中。

▲▼天道盟不倒會要角陳啟祥（左二）因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東（右）仍在逃。（圖／唐詠絮翻攝）
▲天道盟不倒會要角陳啟祥（左二）因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東（右）仍在逃通緝中。（圖／唐詠絮翻攝）

▲▼天道盟不倒會要角陳啟祥因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東仍在逃。（圖／唐詠絮翻攝）

刑事局日前宣布，與柬國警方偵破大宗K他命走私，逮捕6名台灣嫌犯，起出毒品789公斤，其中1人為37歲天道盟不倒會要角陳啟祥，陳嫌於前年9月在彰化縣芳苑鄉涉嫌一起傷害致死案件。

該案為陳啟祥懷疑某吳姓船長以運毒遭海巡署查緝為由，情急下把漁船上毒品倒入大海，認為吳姓船長黑吃黑，率領小弟等14人，於前年9月1日21時許直接在國道西螺休息站擄走吳姓船長及3名船員，以棍棒、電擊棒、鋁棒、粗電線及空氣槍嚴刑拷打，時間長達6小時，直至隔日清晨發現其中吳姓被害人無呼吸心跳，將他載往本縣二林基督教醫院丟包，並釋放其他3名被害人，該3人自行搭車返回屏東住院就醫。

▲▼天道盟不倒會要角陳啟祥因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東仍在逃。（圖／唐詠絮翻攝）

▲嫌犯住處外飼養的狗見警察攻堅，慌張在門外走來走去。（圖／唐詠絮翻攝）

而後陳啟祥和他的孿生兄弟陳啟東為掩飾犯行，指示蔡及洪2名共犯自行前往芳苑分局投案，向警方佯稱因為行車糾紛而毆打被害人致死，但警方發現案情不單純，立即組成專案小組，經調查發現吳姓被害人等4人為屏東籍漁船的船員及船長，疑似以漁船協助陳姓兩名主嫌出海接運毒品，但最後毒品下落不明而衍生糾紛。

案經報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定陳嫌展開追緝，警方針對本案犯嫌執行搜捕行動，在彰化縣埤頭鄉透天厝執行攻堅逮捕許姓共犯等人，且陸續逮捕9名共犯到案。全案偵辦移送起訴後，由彰化地方法院對已到案9名共犯以共同傷害致死罪，分別判決處以9年、8年10個月、7年不等有期徒刑。

但是陳姓孿生兄弟仍於前年9月6日從新北市漁港搭漁船偷渡輾轉潛逃至柬浦寨。陳啟祥因這次緝毒案終於在柬浦寨金邊落網，他的孿生兄弟陳啟東和另3名嫌犯仍在通緝中。

▲▼天道盟不倒會要角陳啟祥因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東仍在逃。（圖／唐詠絮翻攝）

▲▼天道盟不倒會要角陳啟祥因毒品走私案落網，孿生兄弟陳啟東仍在逃。（圖／唐詠絮翻攝）

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