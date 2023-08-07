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電腦也能選葡萄！AI測葡萄成熟度　虎科大奪旺宏金矽獎應用銅獎

▲「具影像辨識之採收輔助器」結合影像計算及雷射光點辨識技術，可自動偵測葡萄是否適合採收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾科技大學團隊設計「具影像辨識之採收輔助器」結合影像計算及雷射光點辨識技術，可自動偵測葡萄是否適合採收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學團隊參與第23屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，收獲4面獎牌為金矽奬應用組獲獎最多的學校，成績斐然，「具影像辨識之採收輔助器」獲應用組評審團銅獎，並另有三件團隊創意作品「虛實撞球」、「沉浸式騎乘裝置」與「虛擬釣魚拉力模擬」獲應用組優勝獎肯定。

虎科大應用組評審團銅獎作品「具影像辨識之採收輔助器」由資訊工程系副教授陳國益指導，設計發想來自於團隊親戚佔地5甲的葡萄園，有鑑於採收過程常以手感與視覺判斷葡萄是否成熟，對於無經驗的新手，容易因誤判過早或過晚採收，影響產量與品質，進而影響農民收入與農業生產鏈的經濟效益。

「具影像辨識之採收輔助器」是一款結合影像計算及雷射光點辨識技術的手套，戴上後可自動偵測葡萄是否適合採收。其研究透過拍攝葡萄影像，運用計算機其視覺與機器學習算法進行圖像分析和辨識，可測量葡萄的顏色、大小、形狀和其他特徵，精確判斷葡萄成熟度，並減少人力與時間成本，提高採收效率。

資訊工程系副教授陳國益表示，在智慧科技的助攻下，此技術收集和分析葡萄的數據，還能幫助農民更好地了解葡萄生長和成熟的過程，進而提高生產和管理技能，發展精準農業。

▲「具影像辨識之採收輔助器」結合影像計算及雷射光點辨識技術，可自動偵測葡萄是否適合採收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大資工系副教授陳國益(右二)團隊獲頒應用組銅獎，校長張信良（右一）代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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