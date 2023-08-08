投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

美股7日開盤將近1小時後，道瓊工業平均指數上漲317點，漲幅0.91%。標準普爾500指數上漲0.5%，科技股為主的納斯達克綜合指數僅上漲0.1%，因為特斯拉跌幅超過2%限制了漲幅。投資人期待更多企業財報，以及關鍵通膨數據將在本周公布。