　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

知名癌症女醫陳屍家中！射殺4月大女兒後輕生　享年40歲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 卡塞塔是知名的癌症醫師。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名女醫師以治療癌症出名，5日竟和年幼的女兒雙雙中槍陳屍家中，調查指向她親手射殺孩子後飲彈自盡，且當時她的父母也在屋內，案情曝光後震驚社會。

綜合《紐約郵報》等美媒，40歲女醫師卡塞塔（Krystal Cascetta）是紐約市西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）血液腫瘤科專家，5日和出生僅4個多月的女兒雙雙陳屍紐約州西徹斯特郡（Westchester）家中。

警方初步調查指出，卡塞塔當天約上午7點進入孩子的房間，射殺獨生女後自盡，現場證據也指向謀殺後自殺，作案動機尚不清楚。警方未公布嬰兒身分，但網路上的出生登記顯示，女嬰出生僅4個半月。

官員透露，案發時卡塞塔的父母也在屋內，37歲的丈夫塔爾蒂（Timothy Talty）則不在家。塔爾蒂是能量棒公司Talty Bar創始人，卡塞塔則以醫學及科學背景為產品研發提供建議。兩人於2019年結婚，案發的房產由夫妻倆共同持有，價值100萬美元。

Talty Bar公司網站寫道，卡塞塔有記憶以來就立志從醫，國中時母親的摯友死於乳腺癌，令她決心攻讀腫瘤科。她去世的消息震驚親友及患者，稱她生前非常關心病患，這項噩耗令許多患者及同事悲痛不已。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
再5分鐘到家！男大生慘遭賓士貴婦撞死　她堅喊「有守法」被打臉
新北男報復房東引爆瓦斯亡！算凶宅嗎　專家給解答
快訊／騎到萬板大橋　女騎士「大叫一聲墜河」！
黑澀會美眉年收12億　稅金超狂
女大生練車亡　家屬怒「護欄太矮」擬提國賠！市府回應了
颱風天去海邊玩　遺體找到了
「日圓先生」預言！　將大幅走高
快訊／災情慘重　仁愛鄉明日停班停課
她遭乾爹包養性侵　手機打不通男友急壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想看孩子穿上學士袍！與兒相依為命卻癌末　慈父最後心願逼哭網

知名癌症女醫陳屍家中！射殺4月大女兒後輕生　享年40歲

印度「月船3號」首批月球近照曝光　挑戰23日降落月球表面

全球海軍實力評比出爐「台灣排名12」　勝過德國、加拿大

俄半世紀以來首次登月任務　本周發射「月球25號」宣布全村撤離

隨機殺人致1死13傷　南韓警方決定對外公開「兇嫌身份」

18層樓高盪鞦韆　少年玩遊樂設施「時速110km撞金屬架」當場死亡

號碼養20多年終於等到　女用「家人生日」爽中600多萬元大獎

那霸機場重開塞爆　日上班族「被迫多玩6天」苦笑：好長的假期

「咖啡杯」竟是錄取關鍵！他曝面試隱藏題目　能看出1態度

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

想看孩子穿上學士袍！與兒相依為命卻癌末　慈父最後心願逼哭網

知名癌症女醫陳屍家中！射殺4月大女兒後輕生　享年40歲

印度「月船3號」首批月球近照曝光　挑戰23日降落月球表面

全球海軍實力評比出爐「台灣排名12」　勝過德國、加拿大

俄半世紀以來首次登月任務　本周發射「月球25號」宣布全村撤離

隨機殺人致1死13傷　南韓警方決定對外公開「兇嫌身份」

18層樓高盪鞦韆　少年玩遊樂設施「時速110km撞金屬架」當場死亡

號碼養20多年終於等到　女用「家人生日」爽中600多萬元大獎

那霸機場重開塞爆　日上班族「被迫多玩6天」苦笑：好長的假期

「咖啡杯」竟是錄取關鍵！他曝面試隱藏題目　能看出1態度

狂轟蔡英文前瞻計畫　朱立倫批「要五毛給十塊」別想再用馬維拉

無涼不歡！夏季降溫小物悶熱秒退散　潮濕都變乾爽真的好療癒

8月桃花朵朵開！4星座脫單有望、射手魅力大殺四方

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

人妻想買中古華廈　被老公狂數落！一票人喊：他的觀念好瞎

慘！洋基隊51億王牌左投抽筋退場　2.2局狂失5分

被笑身材像瓦斯桶　肉丸貴賓「憤怒值爆表」轉頭瞪爸：不許胡說！

「按摩椅離開電影院」呼聲再起　陸專家：這屬於「綑綁式消費」

想看孩子穿上學士袍！與兒相依為命卻癌末　慈父最後心願逼哭網

立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

她和男友激戰　房東突闖入「要求3人行」

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

他樂透爽中2.6億　淪落街頭還坐牢

新加坡驚見「素人忍者龜」　疑是極度瀕危海洋生物

警察男友當街開槍射殺女友　監視器全拍下

孕婦怕男醫生！看YouTube自生2胎

尼日軍事統治者關閉空域　警告劇烈反擊任何侵犯

咖啡杯是錄取關鍵　他曝面試隱藏題目

CEO薪資「暴增近3500％」　科技業卻大裁員

隨機殺人1死13傷　韓警公開「兇嫌身份」

女護士45.5度高溫散步　活活熱死在街上

愛妻不想滾床　人夫崩潰提問：該外遇嗎

卡努估10日登陸南韓「暴風圈籠罩全國」！

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

更多熱門

相關新聞

女號碼養20多年 中600多萬元大獎

女號碼養20多年 中600多萬元大獎

美國北卡羅萊納州一名女子使用同一組數字玩樂透玩了20多年，近來終於中威力球(Powerball)大獎，贏得美元20萬元（約台幣634萬元）獎金，得知中獎的那刻剛好全家正在一起度假，震撼消息讓她不敢相信。

金髮辣妹離奇消失　警在路上發現女屍

金髮辣妹離奇消失　警在路上發現女屍

美加州消防直升機　滅火時墜毀3死

美加州消防直升機　滅火時墜毀3死

小船「半截浸水」他海漂35小時奇蹟獲救

小船「半截浸水」他海漂35小時奇蹟獲救

男裝監視器發現　妻子偷在咖啡下毒

男裝監視器發現　妻子偷在咖啡下毒

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面