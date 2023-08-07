日本演歌霸主　2023細川貴志「激昂的歌聲」 演唱會

【企劃特輯】

藝界出道48年，被譽為日本「演歌歌王」，曾創下日本唱片大賞五連霸的驚人紀錄，連續32年登上NHK《紅白歌唱大賽》，並兩度擔任壓軸的重量級天王「 細川貴志」，再度來台開唱，將於9/1、9/2連續兩天，在台北國際會議中心（TICC）帶來他最激昂的歌聲！

擁有雄渾優美歌喉的細川貴志，以招牌嘹亮嗓音縱橫日本演歌界48年，擁有許多膾炙人口的經典名曲，如《浪花節だよ人生は》、《北酒場》、《矢切の渡し》等，華語歌壇巨星鄧麗君曾將《浪花節だよ人生は》翻唱成《浪花節人生》，台灣歌手洪榮宏也將《北酒場》翻唱成《愛的小路》，蔡小虎則將《醉夢人》改唱成台語歌曲《愛人醉落去》，更有翻唱成粵語版的《明日話今天》，曾慶瑜及甄妮均曾主唱，相信許多台灣粉絲都耳熟能詳、琅琅上口。

細川貴志這次還特別帶了備受矚目的弟子—第55屆日本唱片大獎新人獎的「杜このみ」，以及津輕三味線大師「細川貴義」，是場不能錯過的日本音樂盛宴。



【節目資訊】

► 演出日期：2023/9/1、9/2 19:30 （19:00開放入場)）

►演出地點：台北國際會議中心 (臺北市信義路五段1號)

► 售票系統：遠大售票Ticket Plus (02)2778-1570

► 票價：$5800/$4800/$3800/$2800/$1800/$1200

► 主辦單位：仰德育樂、宜辰整合行銷