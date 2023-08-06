　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麻生太郎先後會見台灣總統參選人　矢板明夫：他是真正挺台灣

▲▼ 日本前首相麻生太郎與侯友宜在自民黨部低調密會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲麻生將成為中日建交後，最高層級的自民黨訪台幹部。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日將訪台，預計將拜會總統蔡英文、副總統賴清德，也是日本自1972年與台灣斷交後，來台自民黨成員當中的最高層級幹部。對此，日本產經新聞社台北支局長矢板明夫4日就在臉書表示，麻生先後拜會了民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，並非替在野黨背書，「他是真正挺台灣的，所以他每個候選人都要見一見，以便更全面地了解台灣。」

矢板明夫指出，麻生的這次訪台，將是日本自1972年與台灣斷交之後，自民黨訪台的最高層級幹部，將成為日台外交史上的一次重要突破。他也透露，其實，麻生要訪問台灣這件事情，大約兩個月前就開始在水面下做各種準備了，他也很早就聽說，但是一直不敢寫出來，因為他知道，這種事情一旦曝光，中國一定會強烈抗議，給日本施加各種各樣的壓力，說不定麻生就來不成了，所以，他也忍了兩個月，「要知道，一個媒體記者知道一條重要的消息，卻不能報導出來，是一件非常痛苦的事情。」

矢板明夫坦言，看到日本自民黨正式宣布了這個消息，他也鬆了一口氣，這也說明日方已經排除了一切障礙，麻生訪問台灣這件事，已經板上釘釘，不可能改變了，「日本和台灣聯手和中國在水面下博弈、贏下了這一局」他也提到，中國的新外相王毅，曾任駐日本大使，也是中國屈指可數的日本問題專家，剛剛回鍋上任，就碰上這件事情，可以想見，一定焦頭爛額。

此外，矢板明夫指出，麻生今年六月，在東京會見了民眾黨的柯文哲主席；幾天前，又和訪日的侯友宜見了面，有很多台灣的本土派人士私下抱怨，問他說麻生為什麼要給台灣的在野黨背書？他直言，其實，麻生並沒有支持某一個特定的政黨或政治人物，「我認為，他是真正挺台灣的，所以他每個候選人都要見一見，以便更全面地了解台灣」，所以，這一次在台北，麻生也要和賴清德舉行單獨會談。

矢板明夫表示，上一次自民黨的副總裁來台灣，是1972年9月，椎名悅三郎來台灣溝通，談的是日本和中華民國斷交的事宜，那是一場不愉快的訪問；這一次，麻生來台灣，希望是一場愉快的訪問。期待雙方能把日台關係推向一個新的高度。

ET快訊
快訊／不聽勸拒穿救生衣！　男下水溺斃
台北市中山區近千戶大停電！
快訊／公務員持槍搶劫　北市府回應了
快訊／雨區擴大！　8縣市豪大雨特報
羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！私人IG告白被挖
2000隻鵪鶉暴斃　遭亂丟滿地屍體
以為只有二獎　一掃中3億！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

糗！陳時中助講喊「陳建仁總統」　吳思瑤出槌報錯名

公務員持槍洗劫780萬　北市揚言解僱！數度曠職列「高風險關懷人物」

麻生太郎先後會見台灣總統參選人　矢板明夫：他是真正挺台灣

嗆在野「台灣的災難」　陳時中：以為譁眾取寵就能取得政權

民眾黨黨慶登場！　郭台銘送柯文哲10字花籃「同胞須團結」

鄭文燦：台14線拚下午5點搶通雙向　中央全力支持災損恢復

王婉諭：民眾黨靠攏黑金　傷害台灣人民「超越藍綠」期待

祝賀民眾黨黨慶　王婉諭送花籃：不只超越藍綠，更要「黑白分明」

柯文哲姊妹會找性感短裙空姐辣舞　女議員：撕仇女標籤要確定欸

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

糗！陳時中助講喊「陳建仁總統」　吳思瑤出槌報錯名

公務員持槍洗劫780萬　北市揚言解僱！數度曠職列「高風險關懷人物」

麻生太郎先後會見台灣總統參選人　矢板明夫：他是真正挺台灣

嗆在野「台灣的災難」　陳時中：以為譁眾取寵就能取得政權

民眾黨黨慶登場！　郭台銘送柯文哲10字花籃「同胞須團結」

鄭文燦：台14線拚下午5點搶通雙向　中央全力支持災損恢復

王婉諭：民眾黨靠攏黑金　傷害台灣人民「超越藍綠」期待

祝賀民眾黨黨慶　王婉諭送花籃：不只超越藍綠，更要「黑白分明」

柯文哲姊妹會找性感短裙空姐辣舞　女議員：撕仇女標籤要確定欸

雙載夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！後座妻昏迷指數3　命危搶救中

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

全明星女神Kimi《KANO》音樂劇首演成功　魏德聖赴日感動快落淚

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

老公被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

台北市中山區近千戶大停電！　台電：線路設備故障「最快3點半復電」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

「很懷疑郭台銘會願意和柯文哲合」　媒體人預言他4年後命運

ET快問快答／台中前瞻預算六都倒數第二名　74.36％網友認為不公平

賀顏宏霖當選北斗鎮長　郭台銘：這就是主流民意大聯盟

尷尬！彰化喊「賴總統」　侯友宜雲林又口誤「賴清德做過總統」

柯文哲生日　台南街頭現「中國要他選總統」看板

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

顏宏霖勝　郭台銘、謝典林：整合成功

北斗第一家族翻車　顏宏霖當選鎮長

呂秀蓮：應要求從政者「理財的能力」

柯文哲姊妹會找短裙空姐辣舞　女議員：撕仇女標籤要確定欸

桃園啤酒節帳篷吹壞綠議員狂轟　延期舉辦湧三萬人同樂

更多熱門

相關新聞

廣島原爆78年！日籲放棄核武：核威懾太蠢

廣島原爆78年！日籲放棄核武：核威懾太蠢

1945年8月6日，美軍在日本廣島投擲人類史上第一枚原子彈「小男孩」，隨後整個城市陷入焦熱火海、近8萬人瞬間蒸發。美國的核武攻擊迅速終結了第二次世界大戰，卻也讓廣島遭遇毀滅性打擊。78年後的今天，日本在廣島和平紀念公園舉行紀念儀式，也再次掀起呼籲世界放棄核武的聲浪。

港禁日食品影響RCEP？日官員：不會以牙還牙

港禁日食品影響RCEP？日官員：不會以牙還牙

波羅的海三國國會外委會今訪台　將會蔡英文

波羅的海三國國會外委會今訪台　將會蔡英文

摘金別具意義 許育修：我是代表台灣

摘金別具意義 許育修：我是代表台灣

瓊斯盃日本美少女成「嬌」點！

瓊斯盃日本美少女成「嬌」點！

關鍵字：

日本麻生太郎自民黨台灣矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面