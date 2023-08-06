麻生太郎先後會見台灣總統參選人　矢板明夫：他是真正挺台灣

▲麻生將成為中日建交後，最高層級的自民黨訪台幹部。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日將訪台，預計將拜會總統蔡英文、副總統賴清德，也是日本自1972年與台灣斷交後，來台自民黨成員當中的最高層級幹部。對此，日本產經新聞社台北支局長矢板明夫4日就在臉書表示，麻生先後拜會了民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，並非替在野黨背書，「他是真正挺台灣的，所以他每個候選人都要見一見，以便更全面地了解台灣。」

矢板明夫指出，麻生的這次訪台，將是日本自1972年與台灣斷交之後，自民黨訪台的最高層級幹部，將成為日台外交史上的一次重要突破。他也透露，其實，麻生要訪問台灣這件事情，大約兩個月前就開始在水面下做各種準備了，他也很早就聽說，但是一直不敢寫出來，因為他知道，這種事情一旦曝光，中國一定會強烈抗議，給日本施加各種各樣的壓力，說不定麻生就來不成了，所以，他也忍了兩個月，「要知道，一個媒體記者知道一條重要的消息，卻不能報導出來，是一件非常痛苦的事情。」

矢板明夫坦言，看到日本自民黨正式宣布了這個消息，他也鬆了一口氣，這也說明日方已經排除了一切障礙，麻生訪問台灣這件事，已經板上釘釘，不可能改變了，「日本和台灣聯手和中國在水面下博弈、贏下了這一局」他也提到，中國的新外相王毅，曾任駐日本大使，也是中國屈指可數的日本問題專家，剛剛回鍋上任，就碰上這件事情，可以想見，一定焦頭爛額。

此外，矢板明夫指出，麻生今年六月，在東京會見了民眾黨的柯文哲主席；幾天前，又和訪日的侯友宜見了面，有很多台灣的本土派人士私下抱怨，問他說麻生為什麼要給台灣的在野黨背書？他直言，其實，麻生並沒有支持某一個特定的政黨或政治人物，「我認為，他是真正挺台灣的，所以他每個候選人都要見一見，以便更全面地了解台灣」，所以，這一次在台北，麻生也要和賴清德舉行單獨會談。

矢板明夫表示，上一次自民黨的副總裁來台灣，是1972年9月，椎名悅三郎來台灣溝通，談的是日本和中華民國斷交的事宜，那是一場不愉快的訪問；這一次，麻生來台灣，希望是一場愉快的訪問。期待雙方能把日台關係推向一個新的高度。